Podzimní král krajského přeboru z Kvasic brutálně posílil! Koho ulovil?

O skóre vedoucí tým fotbalového krajského přeboru z Hrachovce úspěšný kádr prakticky udržel a až na jednu výjimku dál pracuje s vítězným týmem. „S kluky jsme si sedli a řekli, že to společně dotáhneme do konce, pokusíme se získat pohárovou krajskou trofej. To je náš hlavní cíl,“ potvrzuje trenér a šéf klubu Hrachovce Dušan Janošek.