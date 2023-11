Hodnocení: spokojená Štítná. Kde ji tlačí bota, koho chce získat?

„Hlavní příčinou našeho špatného podzimu je nevyrovnanost poločasů. V řadě zápasů se stalo, že jsme buď špatně začali a pak už to nestačili dohnat a nebo právě naopak. Dalším naším velkým problémem byl nedůraz v obranné a i v soupeřově šestnáctce, kde se právě o zápase rozhoduje,“ zvýšil hlas.

Byl jste s nějakým zápasem spokojen?

S druhým poločasem proti Osvětimanům, dále i zápas v Hrachovci a domácí zápas proti Hluku. Naopak hrubě nám nevyšel domácí duel s Brumovem a druhý poločas ve Slušovicích. Chyběl nám ale nějaký vyložený tahoun. Bylo tam pár dobrých výkonů, ale bohužel ne pravidelných. Spolehlivý byl brankář Adam Trčka, který až na pár zbytečných gólů nás vždy držel, stabilní výkony podával i kapitán Radek Chmela. Sice nebyl ten tahoun jako v minulých sezonách, ale měl výborná čísla a má v sobě velký potenciál. Věřím, že do jara se nachystán tak, ať je to zase naše kometa, která rozhoduje zápasy.“

Který tým vás na podzim překvapil?

Třeba Slušovice, které mají větší potenciál, než jaký ukazuje tabulkou. Na jaře čekám jejich vzestup!

Už jste s přípravou skončili nebo se společně udržujete v kondici?

Volný čas necháme hráčům bez tréninků. Do konce kalendářního roku už netrénujeme, chci, aby si kluci doléčili všechna zranění a ať se věnují rodinám. Opět společně a naplno začneme 8. ledna.

V čem bude zimní příprava jiná?

Rozhodně bude nejtvrdší za dobu mé trenérské kariéry! S druhým trenérem Martinem Šerým vymyslíme přípravu tak, ať jsme na první mistrovský zápas výborně fyzicky připravení a nestane se, že nás nějaké mužstvo fyzicky přehraje a nebo že nám dojdou ke konci zápasu síly. Vzhledem k tomu, že občas v nějakých zápasech kvalitativně na soupeře nemáme, tak tuhle nevýhodu chceme nahradit právě dobrou fyzickou připraveností. Dříve jsem byl zastáncem zimní přípravy s balonem, ale poslední dobou se mi osvědčila příprava ze staré školy - tedy spousta běhání, posilování a až naběháme fyzický objem, tak přejdeme do práce s míčem a taktických věcí.

Prozradíte, jaké změny v kádru chystáte? Kde vás tlačí bota?

Změny v kádru ještě nedokážeme upřesnit. Jasné je, že nikdo neodejde a naopak chceme získat alespoň tři nové mladé hráče, kteří dodají našemu týmu potřebný impulz. Neočekávám příchod hned rozdílového hráče, jsme tým totiž tým, který hráče neplatí. Náš rozpočet se skládá hlavně z podpory naší obce, takže budeme hledat spíše hráče, kteří mají budoucnost a dobrým tréninkem se z nich stanou kvalitní hráči pro Francovku do budoucna. Je mi sice jasné, že bychom v boji o záchranu potřebovali tři rozdílové a zkušené hráče, ale máme poměrně starší mužstvo a musíme myslet i na budoucnost. Našim dlouhodobým cílem a nutností je postupně tým omlazovat, tedy dát šanci mladým a energickým hráčům, co se budou za Francovku rvát.

Jaký cíl pro odvetnou část jste si dali?

I když to vypadá, že o našem sestupu je rozhodnuto, tak pro nás to ještě rozhodnuté rozhodně není! S kolegou uděláme vše, aby byl tým co nejlépe nachystán pro tvrdé záchranářské jaro. Celý tým na to, kolik máme bodů, je stále bojovně nastavený! A to je základ k tomu, že se můžeme o záchranu porvat. Spoléhat budeme i na podporu fanoušků, kterým patří velký dík už za podzimní věrnost.