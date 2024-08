Tři branky hostujícího týmu dal Jakub Kusák. Osmnáctiletý mladíček přišel do Kateřinic v létě ze vsetínského dorostu, kde byl nejlepším střelcem. Proč nakonec nezůstal na Vsetíně a jak vidí postupové ambice Kateřinic v tomto ročníku, se můžete dočíst v našem rozhovoru s tímto talentovaným fotbalistou.

Poslední utkání v Podlesí se vám nadmíru podařilo. Jak probíhalo z vašeho pohledu?

Od začátku jsme byli na hřišti lepším týmem, povedlo se nám vstřelit rychlý gól, ale soupeř se za pár minut dostal do rychlém protiútoku, který pěkným centrem našel jejich útočníka a ten s jistotou zakončil hlavou. Naše nasazení a souhra poté začala vysoce převyšovat soupeře a tak jsme je dokázali přehrát, nastřílet pár gólů do poločasu a tím to byl prakticky konec pro soupeře. Druhý poločas jsme nepolevili a výhra s tak vysokým rozdílem je zasloužená. Tento zápas nám určitě dodá sebevědomí do dalších utkání.

Za 47 minut jste dal hattrick. Můžete své branky popsat?

První gól byl totožný s tím třetím, dostal jsem skvělou přihrávku, která mě ideálně vyslala dopředu. Jakmile jsem měl míč, zrychlil jsem a předběhl soupeřova obránce, který se mě snažil zastavit, ale byl o krok pozadu. Když jsem se dostal před brankáře, tak jsem počkal na správný okamžik a zakončil k tyči. Druhý gól byl po našem rohu, kdy jsem se po odraženém balónu prakticky ocitl sám před bránou a dorazil do prázdné.

Nebylo vám pak líto, že jste musel po hodině hry střídat?

Po vydařeném zápase jsem musel střídat už v 60. minutě, ale naprosto jsem to respektoval. Tím pádem se mohli zapojit další spoluhráči do hry a tak rozložit síly na náročný týden, který nás čeká. Vůbec mi to nevadilo, hlavní je, že jsme podali skvělý výkon a dosáhli vítězství jako tým.

Do Kateřinic jste přišel v létě ze vsetínské U19. Jak se vám v novém prostředí líbí?

Prostředí v novém týmu se mi opravdu moc líbí. Od prvního dne jsem se tu cítil dobře. Tým má výbornou atmosféru, všichni jsou přátelští. Celkově mám pocit, že jsem se ocitl na správném místě a jsem nadšený, že můžu být součástí tohoto týmu.

V loňské sezoně jste byl ve vsetínském výběru 19letých se 17 trefami nejlepší střelec. Chtěl byste to zopakovat i v Kateřinicích?

Ano, v loňské sezoně jsem byl nejlepší střelec, což pro mě bylo obrovské ocenění a motivace. Letos bych na ten úspěch rád navázal. Chci znovu ukázat, co ve mně je, a pomoct týmu co nejvíc góly. Udělám všechno pro to, abych své střelecké kvality znovu potvrdil.

Společně s vámi přišel do klubu ze Vsetína i Jan Stuchlík. To bude asi velká posila?

Máte pravdu a jsem přesvědčený, že oba budeme pro náš tým dobrou posilou a pomůžeme nám dosáhnout ještě lepších výsledků.

Kateřinice vloni odmítly postup do krajského přeboru. Myslíte si, že se to letos může opakovat?

Myslím si, že kdybychom vyhráli i tento rok, neměli bychom už postup do kraje odmítnout. Nebude ale vůbec jednoduché znovu obhájit první pozici.

Kde jste začínal s fotbalem a kdo vás k němu přivedl?

Svoji fotbalovou kariéru jsem začínal v Jablůnce, který mě formoval. Především trenéru Davidovi Bartoňovi také Lubošovi Janírkovi, kterým jsem vděčný, že u mě vybudovali solidní základ a mohl jsem rozvíjet svou lásku k tomuto sportu. Tento klub mi dal příležitost rozvíjet své dovednosti a milovat fotbal. K fotbalu mě přivedl můj otec, který měl vždycky velkou vášeň pro tento sport a sám ho aktivně hrál.

Nemrzí Vás, že jste nezůstal ve Vsetíně?

Jsem rád, že jsem odešel z fotbalového klubu, kde mladí hráči u mužů dostávají jen minimální příležitosti si zahrát. I když hraju v nižší soutěži než Vsetín, mám šanci pravidelně hrát a zlepšovat se. Pro mě je důležité hrát kvalitní fotbal a získávat herní zkušenosti.

Myslíte si, že letos Vsetín postoupí do MSFL?

Myslím si, že Vsetín má šanci na postup, ale nesmí si to pokazit. Mají dobrý start, ale vše se ukáže v dalším průběhu soutěže.

Koho řadíte mezi největší konkurenty Kateřinic v boji o postup?

Za největší hrozbu považuji Velké Karlovice a Horní Bečvu. Oba týmy mají vzhledem k dosavadním výsledkům formu, ale to se ovšem dovíme, až si s nimi změříme síly.

Co rád děláte ve volném času?

Rád dělám i další sporty, jako jsou například posilování, plavaní či volejbal. Rád trávím čas také se svými přáteli a rodinou. Společné chvíle s blízkými jsou pro mě velmi důležité a poskytují mi podporu a pohodu.

