„Stoprocentně se budeme rvát o prvního fleka. Ale nevím, jestli budeme chtít do krajského přeboru vůbec postoupit,“ přiznal 31letý fotbalista, jenž pochází z Ostravska. Na Valašsko se přitom dostal velkou oklikou přes pražské soutěže a ostrovní fotbal v Severním Irsku! Občas nastupuje i za rezervní tým ve vsetínském Okresním přeboru.

Ve Valašských Příkazech jste se na výhru hodně nadřeli. Čekal jste takový odpor?

Jak se to vezme. Kdybychom proměnili šance a penaltu, tak se po prvním poločase můžeme klidně dostat do většího vedení, ale to se nestalo a po hodně kontroverzní penaltě, jsme se potom o výsledek trošku museli poprat.

Podařilo se vám vstřelit dvě branky. Co jim předcházelo?

Tak první branka byla po rychle akci, kdy Nazarii Pryhara na půlce dostal míč, kde se k němu seběhli hned dva obránci domácích a díky tomu mi vytvořili prostor, kde jsem si na něj křiknul a on mě poslal do krásného úniku. Zakončení už bylo jen jednoduché, kolem gólmana. Druhý gól byl taky po rychlé akci, kde na pravé straně David Varga posunul na mě míč a já ho poslal na Nazariiho do středu. Ten vzápětí hned dal do běhu Martinovi Lušovjanovi ten zatáhl a přihrával mi na penaltu, kdy už jsem v klidu míč uklízel do branky.

V týmu máte i ukrajinského legionáře Pryharu. Jak hodnotíte zatím jeho výkony?

Zatím kladně, sice jsme neměli moc času si na sebe zvyknout, ale myslím, že to půjde lépe a lépe, Nazarii umí utéct, jeden na jednoho je taky výborný, jde vidět ze fotbal má v krvi, každopádně musíme zjistit, co jeden od druhého očekávat, ať nám to ještě víc klape.

Ve Vaší sestavě pro jarní část už nefiguruje středopolař Jakub Malý, který odešel do divizního Bohumína. Jak moc vám chybí?

Kuba Malý je velká ztráta s Jakubem Michalákem to ze středu zálohy řídili a přidávali tomu klid. Od Kuby už jsem přesně věděl, co očekávat, tudíž jsem na to spoléhal a teď si musím zvykat zase na něco nového, navíc se teď docela točí sestava a tak se musime pořad přizpůsobovat.

Nastupujete i za sdružený tým Střítež/Hrachovec ve vsetínském okresním přeboru. Jak velký to je rozdíl mezi oběma soutěžemi?

Rozdíl je tam především fyzický, popravdě i psychický. Když vstřelíte první gól, je to pro druhy tým strašná rána a pro vás naopak velká výhoda. Každopádně, i když jsme teď měli dvě větší výhry za Střítež, tak to neznamená, že hostující týmy byly špatné. Hodně nás podržel gólman Ondra Střílka nebýt jeho, mohlo to být úplně jinak.

Koho nejvíc favorizujete na postup do krajského přeboru?

Popravdě řečeno, nejvíc fotbalově se mi líbí Vigantice a mají i výsledky, takže pokud jim to vydrží, tak asi oni. Každopádně Francova Lhota si vede taky dobře a bude to ještě boj do posledního kola.

Kde jste fotbalově vyrůstal a jaká je zatím vaše kariéra?

V žácích jsem toho moc nenahrál. Otec mi vyprávěl, že místo toho, abych hrál, tak jsem raději mával na tribunu. Takže v mladí to bylo jen s kamarády na sídlišti a od dorostu jsem se našel v ostravských Heřmanicích. V mužích jsem pak vystřídal Šilhéřovice, Píšť a něco jsem odehrál v Praze za Nebušice. A taky jsem si na rok a půl zahrál v Severním Irsku, kde jsem pracoval. A naposled jsem se usadil až v Hrachovci, kde pokračuji ve fotbalové kariéře.

Jaké je v současnosti vaše povolání?

Momentálně nepracuji, protože jsem se přestěhoval zpět do Ostravy. Bydlel jsem totiž v Praze delší dobu, jinak se věnuji prodávání tenisek a tím bych chtěl asi i pokračovat. Protože je to něco, co mě baví a rozhodl jsem se, že chci dělat práci, která mne baví.

Co patří mezi Vaše největší záliby?

Největší je fotbal, bez něj bych nevěděl, co dělat. Dále asi fittnes a baví mě učení nových věcí v poslední době a výtváření něčeho kreativního, ať není prostor se nudit…

PETR KOSEČEK