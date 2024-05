/FOTOGALERIE/ Ve šlágru kola fotbalové dorostenecké krajské soutěže druhé Lidečko porazilo třetí tým tabulky z Fryštáku 2:1 a při zaváhání Hrachovce s Bezměrovem se opět vrátilo do čela.

Fotbalisté Lidečka o víkendu ve šlágru 18. kola krajské soutěže dorostu skupiny A porazili Fryšták 2:1 a vrátili se do čela tabulky. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Začali jsme skvěle. Od první minuty jsme soupeře zatlačili, přehrávali. První branku vstřelil po závaru při rohovém kopu David Provázek, pro kterého to byl první gól v našem týmu, to běžela teprve 4. minuta,“ hodnotí povedený úvod utkání trenér Lidečka Josef Hyžák.

Ve 26. minutě vybojoval hlavičkový souboj Matyáš Faldík, míč se dostal k Matějovi Zádrapovi, který si míč stáhl a z první se nádherně trefil pod víko a bylo to rázem 2:0.

„Mezi první a druhou brankou jsme zahodili další čtyři šance, při kterých nám v zakončení chyběl klid a přesnost. Po druhém gólu se hra začala vyrovnávat. Hráči Fryštáku jsou velmi zkušení a bylo vidět, že se snaží dostat do zápasu, což se jim podařilo. Posledních pět minut první půlky měli hosté několik standardek, které jsme ale ustáli,“ viděl průběh první půle Hyžák.

Vstup do druhé půle domácím ale vůbec nevyšel. Po standardní situaci hlavičkou snížil Halaška. Poté se hra opět vyrovnala.

„Byl to velký boj uprostřed hřiště, kde oba týmy měly výborné hráče. Hosté brzy vstřelili kontaktní branku. My jsme mohli rozhodnout v 65. minutě, kdy Jakub Číž naservíroval míč před prázdnou bránu Vojtovi Bučkovi, ale ten tak dlouho zpracovával míč, až se vynikající gólman hostí dokázal přesunout až před něj a jeho střelu vyrazit. Do konce zápasu byla hra velmi vyrovnaná, o fotbale to moc nebylo, šli jsme na morál. Ale hostující hráče jsme do žádných šancí nepouštěli,“ oddechl si po závěrečném hvizdu lodivod Lidečka.

Bylo vidět, že se potkaly týmy z čela tabulky. Obě mužstva byly výborné po taktické i herní stránce. „Hosté mají výbornou defenzivu, v ofenzivě mají šikovné, rychlé hráče. Jejich trenér odvádí v týmu výbornou práci. My jsme do zápasu výborně vstoupili, Fryštáčané trochu pomaleji, navíc jsme měli větší touhu a srdíčko ten zápas zvládnout. To rozhodlo o naší výhře. Zápas výborně odřídil mladý sudí Lukáš Kovář," dodal závěrem spokojený trenér Hyžák.

SK LIDEČKO - TJ FRYŠTÁK 2:1 (2:0)

Branky: 4. Provázek, 26. Zádrapa – 48. Halaška.

PETR KOSEČEK

1. Lidečko-Horní Lideč 18 14 2 2 61:15 44

2. Hrachovec-Podlesí 18 14 1 3 83:28 43

3. Fryšták 18 12 2 4 58:14 38

4. Bystřice p.H./Slavkov p.H. 18 11 2 5 70:27 35

5. Morkovice 18 10 5 3 49:21 35

6. Štípa 18 9 4 5 42:40 31

7. Příluky 18 6 5 7 44:50 23

8. Bezměrov 18 7 2 9 50:57 23

9. V. Karlovice-N.Hrozenkov 18 5 2 11 29:44 17

10. Kelč 18 3 3 12 33:54 12

11. Hulín 18 2 0 16 31:93 6

12. Mladcová 18 1 0 17 22:129 3