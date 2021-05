„Jak vydal FAČR ve svém prohlášení, pokud kluby zažádají o přidělení rozhodčích na tyto zápasy, bude jim vyhověno a svazy i tyto náklady uhradí. V zájmu všech je restart fotbalu,“ zdůraznil Travenec.

Poněvadž již nyní všechny soutěže skončily, v nejbližších dnech mohou kluby očekávat přihlášky na novou sezonu. „Není nač čekat. Během týdne dvou budeme asi přihlášky rozesílat. Na podrobném postupu se dohodneme na nejbližším výkonném výboru. Ale tento scénář je nejpravděpodobnější,“ odhaduje Travenec.

Jak to ale bude vypadat, pokud se nějaký tým do soutěže nepřihlásí, kdo jej nahradí, ještě zcela jasno není. „Na to ještě oficiálně neznáme přesný klíč, ještě se budeme dotazovat vedení FAČR. Dá se ale očekávat, že když letošní ročník byl nedohrán a zrušen, v případě doplnění soutěží se bude vycházet z loňských tabulek. Jako tomu bylo před touto sezonou,“ připouští Travenec. „Nyní je ale vše čerstvé a všechny věci budeme postupně upřesňovat,“ dodal šéf Sportovně technické komise Zlínského KFS.