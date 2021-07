"Nechtěli jsme se v květnu a červnu vázat na dané termíny přípravných utkání a pak to třeba rušit, protože bychom neměli adekvátní složení sestavy a zápasy by pro nás neměly přínos, proto začínáme hrát přípravné utkání až od 23. července," vysvětluje postup v přípravě předseda Zubří Robert Jurajda.

V Zubří přišli na zajímavý způsob, jak přilákat dostatečný počet hráčů do tréninkového procesu. "Máme páteční tréninky spojené s teambuildingem - posezení s večeří, nohejbalový turnaj a další. Kluky to baví, utužujeme kolektiv a účast je velmi dobrá," pochvaluje se Jurajda.

Zubří půjde do nové sezony s kádrem, který bude tradičně čítat počet kolem dvaceti hráčů, do kterého míří dvě velké posily. "Do Zubří se vrátil prakticky domů dohrát kariéru Jakub Mičkal. Máme zájem o Jakuba Teleckého ze Stříteže a budeme o tom jednat. Dále se k aktivní činnosti vrací Tomáš Šusťáček, David Michut a Michal Hub," vypočítává předseda klubu posílení kádru.

Naopak do tréninkového procesu ještě nenaskočil zkušený Petr Berka, ze zdravotních důvodů také Lukáš Blabla a brankářský post opustí Michal Tobola. Police zatím nenavázaly jednání o Lojkáskovi, jak bylo dříve medializováno.

"Brankářskou jedničkou bude Jurka, budeme hledat ještě druhého brankáře. Kdo by měl zájem chytat za Zubří, rádi ho v klubu uvítáme. Jinak máme kádr kvalitní natolik, že máme ambice bojovat v okresním přeboru o první místo. Pokud by se soutěž konečně dohrály a my zvedli nad hlavu pohár, nezavrhujeme ani myšlenku postupu do 1. B třídy," dodává k ambicím na novou sezonu Robert Jurajda.

(něm)