„Dvakrát týdně běháme. Někteří si přidávají. Lídři týmu jako Kapusta nebo Bártek jdou příkladem. Tréninková morálka je dobrá. Jeden až dva hráči však mají menší motivaci k přípravě. Jako by nevěřili, že se na jaře kvůli covidu bude hrát," posteskl si nový kouč Poličné Tomáš Vaněk.

Na začátku přípravy konzultoval její průběh s bývalým trenérem Kapustou.

„S Radkem věci konzultuji. Pomohl mi odstartovat přípravu, dále jsem si tréninkový plán chystal sám,“ přiznává Vaněk, který v kádru může počítat s oběma bratry Kapustovými.

„Jakub mi na 99,9 procent přislíbil, že bude na jaře v Poličné a pokud se to nebude krýt Radkovi, tak ten také. Radek trénuje jak ve Valašské Polance, tak si přijde zaběhat i s námi,“ těší lodivoda.

V kádru Poličné pokračuje také zkušený fotbalista Mooc.

„S Víťou jsme si volali a těší se, že se bude hrát. V brance se budeme spoléhat na dvojici Včelný - Štěpán Šedý. Štěpán je výborný hráč v poli, ale je zvyklý i na brankářský post,“ pochvaluje si Vaněk.

Je možné, že se v kádru Poličné opět objeví zkušený Jakub Orság?

Adrián Babala přichází na pomoc

„Kuba by nám hodně pomohl. Říkal, že by přišel na nějaký přátelák, ale vzhledem k nejisté situaci to nevidím aktuální, že by naskočil. Jsem rád, že se k nám z Ústí vrátil Adrián Babala. Je to hráč menšího vzrůstu, velmi dobře technicky vybavený. Připravuje si příkladně a bude posilou,“ hlásí nový trenér Poličné.

Kádr pátého celku I. B třídy skupiny A není moc široký.

„Patnáct hráčů, včetně mě, chci mít na soupisce. Běhám se staršími hráči. Moc chválím za přístup zkušeného Tomáše Marka. Ten jde všem příkladem. Pokud by se hrály přípravné zápasy, máme zatím dojednánu Juřinku a jednoho soupeře bychom aktualizovali," pokračuje Vaněk.

A co případné posily?

„Oslovíme dva hráče z okolí Valašského Meziříčí. Jedná se o zkušeného defenzivního hráče I. A třídy a nadějného ofenzivního z I. B třídy. Kdyby se podařilo alespoň jednoho dostat k nám, bylo by to parádní. Víme, že trh je přebrán a nikoho nechceme přeplácet," dodává k případnému posílení nový trenér Poličné Tomáš Vaněk.