Pomoci ještě více a dál pracovat u týmu chce trenér Zdeněk Maléř, podle jehož slov má k dipozici velmi perspektivní kádr.

„Běháme po dvojicích. Kluci přijedou na hřiště, vyběhnout, hned po tréninku naskočí do aut a pryč. Kabiny nevyužíváme. Zatím čekáme, co bude. Domluveno je zatím jedno přípravné utkání na konec února proti Tiché," říká zkušený 64letý trenér.

Dolní Bečva chce prodloužit spolupráci s brankářskou jedničkou Lukášem Blablou z Frenštátu. Dvojici by měl tvořit s uzdraveným Jiřím Růčkou.

„Na podzim zaskakoval v brance i Jan Dědič, ale on je hráč do pole. Hodně si slibujeme od uzdravení jeho bratra Lukáše, kterého jsem trenérsky vedl ve Valašském Meziříčí a on byl pak v Baníku Ostrava. Trápí ho opakovaná svalová zranění," popisuje stav kádru trenér Maléř.

V Dolní Bečvě bude pokračovat také mladý odchovanec Špatný, který přišel před sezonou ze Sigmy Olomouc.

„Z Vigantic se vrací Radek Ondryáš. Pomalu na jaře začne s tréninkem po operaci Radim Kuběna, který by měl být stoprocentně připravený od léta. A po čtyřech letech v USA se vrací odchovanec Rožnova, který hrál u nás, Honza Ryl. Na soupisce máme 25 hráčů a kádr je hodně perspektivní, což mě těší," dodává k posilám trenér Dolní Bečvy Zdeněk Maléř.