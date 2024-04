Zápas byl vyrovnaný, oba týmy měly své šance. Pro nás to jsou získané velmi cenné body. Předvedli jsme konečně to, co jsme měli a na co má náš tým kvalitu. Musíme v tom pokračovat. Ke konci jsme měli ještě stoprocentní tutovku, kterou jsme neproměnili, ale to už vůbec nevadilo. Byli jsme v tomto utkání hodně produktivní.

Do Rožnova jste v zimě přišel z Prostřední Bečvy. Co stálo za vašim příchodem?

Prezident USA Biden přijal Fialu v Bílém domě. Česko je skvělý spojenec, řekl

S Rožnovem jsem byl v kontaktu delší dobu. Cítil jsem, že potřebuju změnu a rozhodl se pomoci Rožnovu v boji o záchranu. Rozhodnutí nelituji, jsem maximálně spokojený. Máme super kabinu plnou mladých kluků doplněnou zkušenými borci v čele s vynikajícím trenérem. Věřím, že se zachráníme.

Nevadí vám bojovat jen o záchranu?

To mi mi nevadí! Tým má kvalitu a pokud soutěž zachráníme, čemuž věřím, tak příští rok budeme hrát na špici tabulky.

Rožnov má nově položenou umělou trávu. Jak se vám na ni hraje, zvykl jste si už na tento odlišný povrch?

Nová umělka nejnovější generace je super! Mě osobně to vůbec nevadí a zvykl jsem si rychle. Je super, že můžeme trénovat za jakéhokoliv počasí i v zimě a trénovat s míčem celou přípravu. Samozřejmě je důležité se pořádně protahovat, přeci jen je to pro člověka větší zátěž, než na přírodní trávě.

V přípravě se vám dařilo. Jak složité bude se udržet v soutěži?

Výsledky v přípravě byly dobré, herní projev také. I mě osobně se dařilo a měl jsem v průměru gól na zápas. Jak jsem už říkal, v záchranu věřím!

OBRAZEM: I. B třída – sk. A: Lužkovice rozhodly o výhře do poločasu

K týmu přišel zkušený kouč Roman Kučerňák. Jak se vám líbí jeho trenérské metody?

Roman je výborný trenér i člověk a může toho týmu spoustu nabídnout. Mladí kluci pod ním rostou a je vidět obrovský posun. Tréninky jsou vynikající a kouč přesně ví, co po mužstvu chce. Je vidět, že byl a je vynikající fotbalista, který prošel velkými kluby.

Máte mladé mužstvo, ale začátek jara vám příliš nevyšel. Asi dobrá remíza s Viganticemi. Ale pak přišel odevzdaný výkon v Lidečku. Kde hledat příčiny?

Zápas s Viganticemi se musel divákům líbit. Byl vyhecovaný, tvrdý a plný pěkných akcí, prostě derby jak má být. Bod je pro nás dobrý, ale za druhý poločas jsme si zasloužili plný počet bodů. V Lidečku to byl od nás diametrálně odlišný výkon. Špatně se to sešlo, měli jsme nějaká zranění a museli jsme improvizovat se sestavou. Domácí na nás byli dobře nachystaní a hráli nepříjemný jednoduchý fotbal, který na nás platil. Neměli jsme potřebné nasazení. Hodili jsme to za hlavu a jedeme dál. Mrzí mě zranění Šavrdy. Přeji mu brzké uzdravení.

Další utkání hrajete ve Velkých Karlovicích. Co očekáváte od tohoto duelu?

Ve Velkých Karlovicích je to vždy těžký zápas. Jsou to bojovníci , kteří nic nevypustí. Bude to plné soubojů na jejich menším hřišti. Jak se říká, že když jedeš za Vsetín, už prohráváš 0:1. (smích) Musíme se na to pořádně nachystat a urvat tři body.

Krajský přebor: Slušovice smazaly tříbrankové manko, lídra spasila penalta

Hrajete i futsal. Jak se vám dařilo v uplynulé sezoně?

Hrají Futsal za Forzu Rožnov pod Radhoštěm. Náš A tým skončil na pátém místě v soutěži, která se hraje v Kopřivnici. Měli jsme stejný počet bodů jako čtvrtý i třetí tým. Bohužel o skóre nám to nevyšlo. Každým rokem je to lepší a věřím, že příští rok zaútočíme na bednu. Osobně mi to dost lepilo a dal jsem hodně branek.

Dlouho jste hrál v Krhové. Sleduje výkony svého bývalého týmu?

S fotbalem jsem sice začínal v Juřince, ale v Krhové jsem hrál asi čtyři roky, takže mi určitě přirostla k srdíčku. Kluky sleduju, také jsou namočeni v sestupu. Byl jsem se na ně teď podívat o víkendu a nehráli vůbec špatně. Takže doufám, že se stejně jako my, zachrání v soutěži.

Kdo je vašim největším fanouškem při fotbalových utkáních?

Tak úplně největší nevím, ale určitě se často chodí dívat moji nejbližší kamarádi. Občas dojde i mamka, která se byla podívat na Vigantice i Podlesí. Když vím, že přijde, tak je to pro mne speciální a vím, že musím předvést co nejlepší výkon, ať jí na hřišti nedělám ostudu.

PETR KOSEČEK