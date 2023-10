Utkání ve Vlachovicích bylo hodně hektické. Přišli jste o dvoubrankový náskok. Vašemu trenérovi se nelíbil výkon rozhodčího. Jak probíhalo?

Určitě souhlasím s trenérem ohledně pana rozhodčího, myslím si, že právě kvůli jeho výkonu hlavně ve druhém poločasu zápas skončil remízou. Měl by si i uvědomit, že jedeme 60 kilometrů do Vlachovic a on pak předvede takovou hrůzu.

Dal jste dvě branky z přímého kopu. Věděl jste přesně, jak standartní situace zahrajete?

Většinou mám vybranou stranu kam budu kopat a že to vyšlo zrovna dvakrát, bylo perfektní…

Bynina je zatím remízovým králem. Jak jste spokojen s výsledky Vašeho týmu? Mohlo těch bodů být i více?

Na to, že nám každý zápas chybí nějaký hráč, tak jsou výsledky na nováčka pěkné, i když jsme v některých zápasech přišli o vedení těsně před koncem.

Jste nejlepším střelcem týmu s osmi brankami. Jste od narození kanonýrem?

Nevim, jestli zriovna rozený kanonýr, ale pár gólu už jsem vstřelil (smích).

V Bynině máte hřiště menších rozměrů. Je to pro Vás výhoda?

Menší byninské hřiště pro nás určitě výhodou není, máme tady teď většinu kluků, kteří nejsou odchovanci a jsou zvyklí na rozhodně větší hřiště.

Kdo patří k největším oporám nováčka z Byniny?

To tady napsat nemohu, protože bych to pak měl hodně drahé do klubové kasy. Dělám si srandu, určitě se všichni snaží, aby byly co nejlepší výsledky.

Jak velký rozdíl je mezi Okresním přeborem Vsetína a valašskou I. B třídou?

Rozdíl je rozhodně ve vyrovnanosti soutěže, což jde vidět i na tabulce, ale i ve fotbalovém myšlení některých hráčů.

Koho favorizujete na postup do I. A třídy? Komu naopak zůstane podle Vás Černý Petr?

Favorita na postup snad ani nejde určit, na posledním místě je zatím Jablůnka, ale to se na jaře může úplně otočit a Černého Petra bude mít úplně někdo jiný.

Kde jste začínal s fotbalem a jaká je Vaše kariéra?

Začínal jsem právě v Bynině, tam jsem hrál až do mužů. Pak jsem odešel na hostování do Valašského Meziříčí, kde jsem hrál za A tým tři roky, potom jsem šel do Poličné na tři roky a zpět do Byniny.

Je Vám 38 let, jak dlouho ještě vidíte svoje účinkování ve fotbalových soutěžích?

Podle toho jak bude zdraví sloužit, sice už to není ono, ale pořád to může být horší (smích).

Vaše dcera hraje za starší žákyně FC Zlín. Jak se jí daří?

Fotbalem žije a strašně ji to baví, teď se jim i týmově daří a jsou na krásném 3. místě 1. ligy starších žákyň pro Moravu. Celá rodina tím žije, snažíme se jezdit na každý zápas a co nejvíce fandit a podporovat ji. Pochvala patří i trenérům ve Zlíně, kteří s holkama udělali kus velké práce.

PETR KOSEČEK