Valašské Meziříčí skóre nedělního odpoledního zápasu otevřelo ve 22. minutě. „V prvním poločase jsme si dokázali vytvořit několik akcí, ze kterých padly dvě branky. Na první gól mi přihrával David Veselý, při druhém jsem se prosadil z penalty,“ přiblížil Daniš úvodní trefy domácího mančaftu, který musel čelit i šancím hostům. „Tým Kelče nedokázal potrestat dvě naše chyby. Poprvé výborný zákrok předvedl Renda Fröhlich a druhou příležitost zastavil Ondra Němec,“ vychválil své spoluhráče.

Domácí po poločase nezaháleli, během úvodních dvanácti minut druhé půle přidali další dvě trefy. „Řekli jsme si, že na ně musíme vlítnout a nedovolit jim se zápasem ještě něco udělat. To se nám povedlo, nasázeli jsme ještě čtyři góly a zápas v klidu dohráli,“ mnul si ruce Daniš.

Mladý fotbalista se po dvou trefách v prvním poločase dvakrát prosadil i ve druhé půli, do 57. minuty duelu vstřelil všechny čtyři trefy svého mužstva. „Už v prvním poločase jsem po přihrávce Matouše Kopeckého měl příležitost vstřelit hattrick, bohužel to nevyšlo. Cítil jsem, že by to mohlo padnout. O přestávce jsem ale na to nemyslel, hlavní bylo nepustit soupeře do hry, což jsme zvládli,“ zdůraznil důležitost týmového úspěchu.

Valašské Meziřčí „B“ v aktuální tabulce krajské soutěže okupuje šestou pozici, a to především díky hře na domácím pažitu, na kterém prohrálo pouze v úvodním kole s první Francovou Lhotou 2:3. „Hodně nám vyhovuje, když můžeme předvádět kombinační fotbal po zemi. Naše hlavní hřiště je navíc velké a pěkně upravené,“ vyzdvihuje hrací plochu Valmezu.

Petr Daniš během kariéry na seniorské úrovni maximálně vstřelil hattrick, čtyři trefy v jednom utkání se tak staly osobním maximem. Navíc se mu to povedlo za pouhých 35 minut hry. „Důležitou roli sehrála změna mojí pozice. Sezónu předtím jsem nastupoval na postu defenzivního středního záložníka. Teď mě pan trenér Kostka staví na post ofenzivního středního záložníka, kde mám méně defenzivních povinností a můžu se více soustředit směrem dopředu,“ vysvětluje změnu střeleckého apetitu borec, který v letošní sezoně I. A. třídy dosud vstřelil devět branek. Na nejlepšího střelce soutěže Ondřeje Filáka z vedoucí Francovy Lhoty ztrácí třináct tref.

Zatímco v „B-mužstvu“ Petr Daniš patří k oporám mužstva, v prvním týmu Valašského Meziříčí aktuálně nefiguruje. „Do „A“ jsem přišel v 17 letech díky trenérské dvojici Bača, Bedrych, kterým jsem se líbil. Od začátku sezóny jsem však toto působení kvůli herní nevytíženosti a škole ukončil,“ přiznává.

Daniš většinu dosavadní fotbalové kariéry strávil právě ve Valašském Meziříčí, dva roky však působil také v Prostějově. „Odešel jsem tam kvůli střední sportovní škole. Zkusil jsem si tam fotbal ve vyšší mládežnické lize a chytl jsem se,“ uzavírá 20letý fotbalista.