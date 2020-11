„Čas nezastavíte a při kulatinách se to nabízí. Francovka postoupila do I. A třídy a já ji chci pomoct, aby se tam udržela a vydržela zde pár let,“ netají se zkušený 40letý fotbalista.

Žene vás také touha si zahrát se svým kamarádem a spoluhráčem ze Vsetína Mojmírem Jarošem, který Francovu Lhotu vede jako trenér?

S Mojmírem jsem ve spojení. Těším se na to, že mu koleno bude držet, on ukončí angažmá na Vsetíně a spolu vyběhneme společně v dresu Francovy Lhoty k nejednomu soutěžnímu zápasu. Těším se do Francovky na výbornou partu. Začátek 1. A třídy jim nevyšel, ale postupně se adaptovali a škoda, že se podzim nedohrál. Začali bodovat a vyhráli třeba i venku těžké utkání v Rožnově.

Ve Francově Lhotě budeme mít v hledišti jako fanoušky svého otce i bratra.

Taťka sice již není starostou obce, ale v klubu pracuje pořád a je na každém utkání. Brácha organizoval ve Francově Lhotě futsalový tým Betis, nyní to samé dělá se starými pány. Udržuje se a občas, když je nutné, jde minimálně na lavičku i do 1. A třídy zalepit díru.

Vrchol kariéry jste prožil ve Vsetíně, kde jste odehrál pět let. Jaká to byla divizní kariéra?

Prožil jsem tady nejprve rok, pak jsem si odskočil do Slavičína a pak se vrátil na čtyři sezony. To mě zlanařil trenér Matějíček, s kterým jsme se znali a otec trenéra Romana Kučerňáka, který byl tehdy ve vedení klubu. Zažil jsem tady trenéry Matějíčka, Procházku, Kučerňáka a Mičegu. Začal jsem v útoku, pak jak k tomu s přibývajícím věkem bývá, stáhl jsem se do obrany, ale i v této poslední sezoně jsem byl schopný směrem dopředu pomoc, když to bylo potřebné.

Zažil jste zde i postupové časy?

Když jsem přišel, tak se na jaře postoupilo z krajského přeboru do divize. Za rok se se spadlo zpátky a zase se to vykopalo. Pak jsme čtvrtou nejvyší soutěž hráli v kuse až doteď. Budu vzpomínat na to, jak jsme to tady stabilizovali a Vsetín je pevný divizní tým, co má velmi slušné výsledky. Stabilizovala se osa týmu, kmenoví hráči Vsetína se neustále zlepšovali a zlepšují.

Zranění a vyloučení se Vám bohužel během vsetínského angažmá bohužel nevyhýbala.

Zranění občas přišla, byly to hlavně problémy s lýtkem. Nic vážnějšího se však nepřihodilo. Ohledně červených karet se tomu za pár let zasměji. Někdy to bylo mojí hloupostí, někdy ne moji vinou. Nejvíce se asi zasměji nad vyloučením v Kozlovicích, kde jsem sice byl ve strkanici, ale nic jsem neudělal. Nepomohly námitky, ani průkazné video. Dostal jsem stopku na čtyři zápasy, kvůli tomu a covidu se nemohl na Vsetíně rozloučit na hřišti a po přesunu do Francovy Lhoty budu muset žádat o prominutí posledního čtvrtého zápasu, když tři jsem si na podzim odseděl.

Na jak dlouho vidíte poslední kapitolu své bohaté fotbalové kariéry v domovském klubu?

Dokud bude zdraví sloužit, budu týmu prospěšný, tak chci hrát. Udržuji se v kondici. Běhám, začal jsem hrát tenis. Bydlím v Pozděchově, kde máme nové tenisové kurty a letos jsem sehrál na 40 zápasů.