Adam Pecha a Kryštof Holec jsou produkty kvalitní práce s mládeží v Brumově. Oba se nyní pokoušejí uchytit naplno v dospělém fotbale v 1. A třídě ve Valašských Příkazech.

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková

Adam Pecha je odkojený brumovským fotbalem. "Od jedenácti do čtrnácti let jsem si odskočil do mládežnické akademie Slovácka, ale zranil jsem se a pak už moc nehrál, a tak jsem se vrátil do Brumova. Trenérsky mi nejvíce dali v Brumově můj otec Ivan, který vedl Brumov dva roky v divizi a trénoval všechny mládežnické kategorie a samozřejmě současný trenér Lidečka Libor Kubiš. No a pak si mě vytáhl do mužů současný trenér Vsetína Miroslav Mičega," říká ke své mládežnické minulosti ofenzivní hráč Valašských Příkaz Adam Pecha.