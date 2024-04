Velké změny na Vsetíně pro mě byly překvapením. K tomu, co se stalo bych, se nechtěl vracet… Ale určitě jsem nechtěl pověsit rukavice na hřebík a po oznámení mého konce ve Vsetíně nebylo moc času přemýšlet do budoucnosti. Nějaké kontakty s týmy proběhly, ale nakonec jsem šťastný, že jsem se domluvil právě v Kateřinicích. S některýma kluky jsem už hrál na Vsetíně, na pár zápasů Kateřinic jsem se byl podívat již v minulosti, nešel jsem do neznámého prostředí. Intenzita tréninků nebo soutěže je znát, ale myslím, že to v Kateřinicích funguje velice dobře a týmový kolektiv v čele s předsedou, trenérem - z toho jsem nadšený!

V létě jste přišel z divizního Vsetína do Kateřinic. Jak velký rozdíl to pro vás byl?

Dlouholetý brankář Vsetína velmi rád vzpomíná na mládežnická léta v ostravském Baníku, kde ho ještě trénoval František Schmucker. A jak to vidí Jakub Eliáš s případným postupem Kateřinic do Krajského přeboru, se dočtete v našem rozhovoru.

„Doufám, že se tam udržíme co nejdéle! Soutěž je ale hodně vyrovnaná, poslední výsledky tomu napovídají. My se soustředíme na sebe a každopádně chceme hrát na špici!“ potvrdil zkušený 39letý gólman lídra I. A třídy skupiny A.

Do Vsetína a do týmu jsem se vrátil skoro ve 30 letech a dalších necelých deset jsem tam působil. Na to nejde zapomenout. Byl tam sestup pak zase postup, ale nejraději vzpomínám na partu, která se za ty roky tvořila a na tu kostru týmu, která několik let zůstala stejná. Máme spoustu krásných zážitků i mimo hřiště! (smích)

Vzpomínám i na hráče a trenéry, kteří týmem prošli, věřím, že až na pár výjimek mají všichni na Vsetín a náš tým hezké vzpomínky. Nechtěl bych opomenout ani věrné fanoušky, kteří jsou pořád úžasní!

Kateřinice mají zaděláno na postup. Neztratily by se v krajském přeboru?

O postupu se nebavíme, pro nás je motivace soutěž vyhrát. V přípravě jsme měli kromě Slušovic velice dobré výsledky s týmy krajského přeboru, ale to byla jen příprava. Musíme v dalších zápasech prokázat aktuální kvalitu a uvidíme, na co máme…

V jarní části vám nevyšlo pouze domácí duel s Podlesím. Co bylo příčinou prohry o dvě branky?

Pro nás to byl těžký zápas. Těšili jsme se, že si to s Podlesím rozdáme a bude to krásný fotbal. Bohužel pro diváka to muselo být zklamání, Podlesí hrálo v bloku v obraně, spoléhalo na brejky a my jsme nebyli schopni překonat jejich defenzivu. Oni své dvě tři šance proměnili, my bohužel ne.

V týmu máte i obojživelníka - hráče i brankáře Miroslava Vrbu. Neláká vás to si to s ním někdy v brance vyměnit?

Nevím, jestli by to ještě lákalo jeho, ale myslím, že ne… Vrbič to slovo obojživelník nemá moc rád. Mira bude za Kateřinice dávat góly a já se zase budu snažit, aby to na tréninku neměl zase tak jednoduché! (smích) Každopádně je to skvělý, skromný kluk a co obětuje fotbalu v Kateřinicích, je až neskutečné…

Vsetín touží po MSFL. Start do jarní části divize E mu ale nevyšel podle představ. Sledujete výkony svých bývalých spoluhráčů?

Sleduju všechny zápasy a pokud se zápas nekryje, tak se chodím dívat na Tyršovku. Jde vidět progres a přínos trenéra Pazdery. Složitější to mají v tom, že obměnili sedmdesát procent týmu a výsledky nepřijdou ze dne na den. Začátek jara jim komplikují zranění a červené karty, každopádně potenciál na to hrát MSFL na Vsetíně v budoucnosti určitě je a klukům bych to přál!

Kde jste začínal s fotbalem a kterými kluby jste v kariéře prošel? Na které trenéry rád vzpomínáte?

Začínal jsem jako malý kluk na Vsetíně a s hokejovou přestávkou tady hrál do 15 let. Pak jsem odešel do FC Baník Ostrava, SK Kravaře, Fotbal Fulnek, MFK Havířov, SK Dětmarovice, TJ Sokol Kozmice, TJ Sokol Hrabová, SK Brušperk a FC Vsetín… Vzpomínám rád na všechny trenéry a že jich nebylo málo. Ale z brankářského hlediska nejvíce v mládeži na Vsetíně na Miroslava Kučerňáka a pak mě nejvíce naučil v Baníku pan František Schmucker, to byl pan trenér a jsem rád, že jsem ho mohl zažít.

Kterého gólmana byste nejraději viděl v brance reprezentace na ME?

Kvůli současné formě a vytíženosti Jindřicha Staňka, z důvodů budoucnosti Matěje Kováře. Těžká volba pro trenéry.

Jako Vsetíňáka se vás musím zeptat - jak tipujete výsledek hokejové baráže - Kladno - Vsetín?

Věřím, že Valaši Kladno minimálně potrápí. Je to událost pro celé Valašsko. Pokud kluci dovezou jedno vítězství z Kladna, tak na vyprodaném vsetínském stadionu v Brně se může stát cokoli… Všichni praví Vsetíňáci budou v tyto dny zelenožlutí! (Smích)

