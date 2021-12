Když to jednoduše shrneme - co zápas, to jste skóroval, protože jsem nastoupil k jedenácti utkáním a dal jedenáct branek. Spokojen?

Není to ani otázky osobní formy, ale prostě jsme si s brankářem Romanem Hyžákem řekli, že si budeme mezi mladými kluky fotbal užívat. Výsledky jsou sice důležité, ale nám jde hlavně v našich letech o zábavu. A to si v Lidečku nyní plníme na sto procent.

Jak se cítíte v tak mladém kolektivu, jaký má Lidečko?

Je to v pohodě. Kluci nejsou žádní frajírci, co by k nám starším neměli žádnou úctu. Trenér Radek Číž jim nedá nic zadarmo a jim to jde k duhu.

Jaké to je hrát pod svým dlouholetým spoluhráčem Radkem Čížem, který je nyní trenérem?

Hraje se mi výborně. Radek je jako trenér pes (smích). Nedá nám nic zadarmo. Když jsem v zápase s Ratiboří dal dvě branky a šel na penaltu, tak mi říkal, že když jí na hattrick neproměním, tak mě vystřídá (smích).

Jaká je Vaše role na hřišti. Jste pořád klasickým hroťákem?

Hraji pod hrotem. Začali jsme na dva útočníky - bratry Garguláky, pak jsme hráli na jednoho. Vyhovuje mi hrát z druhé vlny.

Nemáte již čas trénovat. Bolí zápasy třeba následující týden do středy?

Čím jsem starší a méně trénuji, tím se mi hraje lépe (smích).

Má Lidečko na to bojovat o postup do 1. A třídy?

Bylo by to skvělé, kdyby se nám to podařilo. Ale pozor, kvality má první pětka a vyhrát to může každý. Pokud by se nám to podařilo, měl bych to jako super dárek k mým 40. narozeninám (smích). Každopádně bych si v Lidečku rád 1. A třídu zahrál, rozhodně ještě nemíním končit.