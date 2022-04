Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Zápas s posledním týmem tabulky jsme nakonec zvládli na jedničku. Hosté zlobili pouze v úvodu utkání, pak jsme přebrali do svých rukou otěže duelu. V první půli jsme svoji převahu korunovali pouze jednou brankou. Další dobré příležitosti jsme neproměnili. Ve druhém dějství jsme již hru definitivně opanovali a přidali jsme dalších pět branek. Hattrickem se blýskla nová posila Matěj Žák z Frenštátu pod Radhoštěm."

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „V duelu s třetím týmem tabulky jsme neměli co ztratit a první půlhodinu jsme drželi nerozhodný výsledek. Domácí se ujali ve 34. minutě vedení, navíc jsme za chvíli přišli o vyloučeného Plška, po dvou žlutých kartách. V deseti jsme nemohli již odolávat tlaku domácího mužstva, který ve druhé půli svoji převahu korunoval dalšími brankami."

ROŽNOV P/R - VAL. PŘÍKAZY 1:1 (1:0)

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „V souboji s Valašskými Příkazy jsme chtěli dát zapomenout na nepovedený duel ve Vlachovicích. Povedl se nám vstup do utkání a již po pěti minutách jsme se radovali z branky, jejímž autorem byl Zubek. Hosté se postupem času dostávali do hry a začali zaměstnávat naši obranu. Druhá půle přinesla podobný obrázek, hosté navíc utěšenou střelou dvacet minut před koncem srovnali. Poté jsme si vypracovali převahu, ale své šance jsme nedokázali zužitkovat v rozhodující branku."

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „V Rožnově p/R bylo především jasně vidět, že se potkaly dva týmy ze spodku tabulky. Lepší vstup do utkání měli domácí, kteří se hned ve druhé minutě ujali vedení po horší komunikaci našich obránců s brankářem. Hra obou týmů pak byla vyrovnaná a moc šancí v první půlce k vidění nebylo a když tak přišlo velmi špatné zakončení. Do šaten jsme tak odcházeli s jednogólovým mankem. Vstup do druhé půle jsme měli malinko lepší, ale do šancí jsme se nedostávali. Ale chtěli jsme nějaký bod a tak jsme malinko hráli na riziko se třemi obránci a tři klasické útočníky, což pak rezultovalo v gól. To Vaculka přeloboval hostujícího brankáře ze čtyřiceti metrů. Ale bod se nám zdál málo a snažili jsme se stále o vstřelení další branky. Jelikož se nám nepovedlo již branku přidat a domácí zahodili v 90. minutě stoprocentní šanci, tak zůstalo u dělby bodů S ohledem na venkovní utkání i bod byl na konec pro nás dobrý."

VIGANTICE - KATEŘINICE 4:1 (1:0)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Před utkáním jsme jen těžce dávali dohromady kompletní složení. I v okleštěné sestavě jsme nakonec dokráčeli k tříbodovému zisku. Pro hosty je výše porážky asi hodně krutá. Několik vyložených příležitostí jim zneškodnil ve skvělé formě chytající Slovák a hosté nastřelili i brankovou konstrukci. Nám se v posledních zápasech neobvykle daří v zakončení a proti Kateřinicím jsme vytěžili z minima maximum. Dnešní vítězství bylo hodně o bojovnosti a o vůli a to jsme nakonec dokázali na hřišti ukázat. V kombinované sestavě jsme dokráčeli ke třem bodům a pokračuje naše jarní série neporazitelnosti. V dalším kole hostíme v derby Vidče a snad se nám do hry vrátí někteří zranění hráči."

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Domácí tým nám udělil lekci z produktivity, poněvadž konečný výsledek neodpovídá dění na hřišti. Poprvé jsme inkasovali po dvaceti minutách hry, kdy se prosadil Milan Baroš. Poté jsme si vytvořili několik šancí na vyrovnání, ale proti byl dobře chytající brankář domácích. Druhá půle naskytla něco podobného, trápili jsme se v zakončení, ale braku dali po hodině hry domácí. Dvanáct minut před koncem se krásně trefil Smilek z trestného kopu. Sahali jsme po vyrovnání, ale domácí záhy přidali třetí branku. V závěru pečetil výhru domácích Baroš. Vysoká prohra je vzhledem k vývoji hry je pro nás dost krutá."

VIDČE - FRANC. LHOTA 2:3 (1:1)

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „Do Vidče na Saharu zavítal vedoucí celek 1.A třídy skupiny „A“ Francova Lhota. Noční a dopolední déšť poznamenal kvalitu hřiště natolik, že spíše než kombinační hra bylo k vidění utkání plné osobních soubojů. Hned v úvodu zápasu se ve vyložené šanci ocitá Heryán. Němec u pomezní čáry vybojuje míč, přesnou přihrávkou nachází v šestnáctce Cába a ten posouvá na Heryána, který však v zakončení selhává a svou střelu směruje jen do brankáře hostí Spitzera. V 15.min. chybuje při rozehrávce domácí brankář Petružela. Odkopem nastřeluje přímo hostujícího Filáka. Tomu naštěstí klička nevychází a Petružela svou chybu napravuje. Následuje trestný kop Cába na který si nabíhá Němec, ale jeho střela míří jen doprostřed Spitzerovy brány. Ve 23.min. přichází první branka utkání. Na trestný kop Juráně si naskakuje zcela volný Surovec a jeho hlavička končí za zády domácího brankáře 0:1. Na druhé straně se dvakrát do zakončení dostává v utkání dobře hrající Cáb. V prvním případě jeho technická rána míjí bránu, při druhé střele je již přesnější, ale i tak se skóre nemění. Zaslouženého vyrovnání se domácí dočkávají v samotném závěru prvního poločasu. Uvnitř pokutového území zahrává rukou hostující obránce a nařízený pokutový kop proměňuje domácí kapitán Mičkal 1:1.

I ze začátku druhé půle jsme aktivnější a nebezpečnou střelu Heryána vyráží s námahou hostující brankář. V 51.min. střílí domácí druhou branku. Mičkal je v šestnáctce faulován a druhý pokutový kop s přehledem proměňuje Drda 2:1. Za deset minut je srovnáno. Aktivní Filák se obtáčí kolem Fryšary, na středu hřiště nachází Jaroše a ten je v zakončení neomylný. Druhá střela hostů na bránu končí v síti 2:2. Následují dva rohové kopy při kterých se v dobrých pozicích ocitají hostující Kovář a na druhé straně domácí Drda, ale obě hlavičky brankou nekončí. Přichází 75.min. a hosté střílí rozhodující branku utkání. Kovář využívá uklouznutí Špůrka, obchází stopera Neráda a míří přesně k levé tyči Petruželovy brány 2:3. Ten samý hráč má na kopačkách deset minut před koncem čtvrtou branku, ale po přihrávce Chmely jeho střelu tentokráte domácí brankář chytá. V závěru mají naopak šanci na srovnání domácí. Pěknou střelu Heryána z trestného kopu však vyráží Spitzer na roh. Domácí se snažili, bojovali a do poslední minuty se s kvalitním soupeřem, který byl ale dnes hratelný prali o první jarní body. Bohužel bezúspěšně.

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Není příliš co hodnotit. Nebyl to pěkný fotbal, byl těžký terén, navíc nás postihla marodka, kdy ve čtvrtek nás bylo ještě deset. A tak nám pomohl Martin Mňacko který musel nastoupit do základní sestavy. Navíc po po roce a operaci kolena šel do základu po jednom tréninku Honza Veteška. Oba to zvládli perfektně a smekám před nimi. Od začátku Vidče spoléhalo na tvrdou hru a nákopy a místo fotbalu to byla spíš kopaná a to od obou mužstev. My jsme dali první gól po standardní situaci, kdy se asi po patnácti letech trefil hlavou Surovec. Po jednom z mnoha nákopů do našeho vápna pískl rozhodčí proti nám penaltu, kterou Vidče proměnilo a šlo se do kabin za stavu 1:1.

Druhý poločas byla proti nám druhá penalta a Vidče vedlo 2:1. Od té doby jsme začali pořádně hrát a zatlačili domácí tým. Po úniku Filáka, který nahrál pod sebe vyrovnal Jaroš. Na konečných 3:2 pro Francovu Lhotu dal Kovář, který prošel přes snad čtyři hráče a krásnou individuální akci zápas rozhodl. Takže bereme tři body a těšíme se na sobotní derby s Horní Lidčí. Věřím že se nám marodka aspoň trošku vyprázdní a rozdáme si to proti Lidči před plnou tribunou v jistě vyhecovaném zápase, na který bych chtěl všechny diváky pozvat, určitě se nebudou nudit jako ve Vidči."

JUŘINKA - HORNÍ LIDEČ 3:1 (1:1)

Martin Särkozy, trenér Juřinky: „Horní Lideč se u nás představila ve velmi dobrém světle. Nám se povedl vstup do utkání a již ve 2. minutě se prosadil kanonýr Vavřík. Hosté ale začali dobře kombinovat a vytvářet si šance. Po půlhodině hry po zásluze srovnali. Museli jsme udělat změny v sestavě, což se na našem výkonu odrazilo. Opět jsme měli výborný začátek druhé půle, kdy se prosadil Paťava. Poté jsme se více zaměřili na dobrou defenzívu a i s notnou dávkou štěstí jsme výhru uhájili. Navíc v závěru přidal Příhoda z penalty třetí trefu. Tři body s těžkým soupeřem si určitě ceníme."

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „V utkání s Juřinkou jsme doplatili na žalostnou koncovku. Nezachytili jsme začátek utkání a již po dvou minutách jsme po naší chybě prohrávali. Přesto jsme začali kvalitní kombinační hrou domácí tým přehrávat a vytvářeli jsme si šance jako na běžícím pásu. Domácí hrozili pouze ze standardních situací. Po půlhodině hry jsme po zásluze srovnali a do šaten se odcházelo za nerozhodného stavu. Domácí měli opět dobrý vstup i do druhé půle a vstřelili druhou branku. Od té doby jsme Juřinku zatlačili na její polovinu, ale nebyli jsme schopni míč dopravit do sítě. Domácí pak v nastaveném času dali z penalty výsledku konečnou podobu. I přes solidní výkon nakonec odjíždíme s prázdnou a budeme se muset dobře připravit na nadcházející sobotní derby s lídrem tabulky z Francovy Lhoty."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - KELČ 6:0 (2:0)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Utkání s Kelčí jsme zvládli a s chutí jsme si zastříleli. Zápas se střelecky vydařil především Petr Danišovi, který konto soupeře zatížil čtyřmi trefami. Dařila se nám kombinační hra a dobří jsme využívali křídelních prostorů. Výsledek možná vypadá jednoznačně, ale i hosté měli své příležitosti. Přesto je výhra zasloužená a hráči plnili pokyny do puntíku."

Zdeněk Minář, trenér Kelče: „Výsledek pro nás vypadá hrozivě, ale tak jednoznačné to v podání domácích určitě nebylo. Opět jsme dali v sestavě příležitost některým mladých hráčům, aby získali fotbalové ostruhy. Některé branky jsme inkasovali po zbytečných chybách a příliš se mi nelíbil nastavený metr hlavního rozhodčího."

BYLNICE - PODLESÍ 1:4 (1:0)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. Podařil se nám úvod duelu a již ve 4. minutě zaznamenal Sucháček gólovou trefu. Do půle jsme navíc mohli přidat další branky a zápas rozhodnout, což se nám ale nepodařilo. Po zahájení druhé půle jsme měli ještě jednu šanci, ale brankář hostí byl pozorný. Hosté záhy srovnali a vycítili svoji šanci. Dvacet minut před koncem jsme inkasovali druhou branku a naše hra se rozpadla, jako domeček z karet. V závěru zápasu hosté z Podlesí na hřišti dominovali a přidali další branky. Na výkon ve druhé půli musíme co nejrychleji zapomenout."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Po špatném výkonu v první půli jsme měli prohrávat 4:1. Ve druhém poločasu se ale karta obrátila. V 54. minutě nás nastartoval parádní zákrok brankáře Dana Skalíka, za minutu jsme pak vyrovnali. Poté jsme převzali otěže hry a zaslouženě jsme po pěkných akcích skóre otočili. Vezeme si tak domů pořádně hřejivé tři body Prosadili se Nerušil, Tydlačka, Lukáš Adámek a Gorej. Navíc jsme v dohrávce dokázali remizovat v derby na horké půdě v Hrachovci, takže po fotbalovém víkendu u nás panuje spokojenost."

