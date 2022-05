Zemětřesení ve Všechovicích přineslo první bod. Přišla známá ligová tvář

/FOTOGALERIE/ Na podzim nasbírali 21 bodů a byli na šestém místě s nikterak velkou ztrátou na čelo divize E. A jaro? V šesti zápasech ani bod a pouhé dva vstřelené góly. Sešup do spodních pater znamenal konec trenérů Zatloukala s Hoffmanem a taky nečekaný strach v případě nedělní prohry s posledním Holešovem, že by se snad ještě Tatran mohl namočit do bojů o záchranu.

Fotbalisté Tatranu Všechovice (v modrém) proti Holešovu. Lubomír Kubica (druhý zleva). | Foto: Pavel Hrdlička