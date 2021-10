Tohle byla skvělá přestřelka, parádní zápas. Dvě stovky diváků se náramně bavilo, zato trenéři nechápali. Fotbalisté Valašského Meziříčí zvládli bláznivý divizní duel ve Skašticích. I když hosté po přestávce promrhali tříbrankový náskok, nakonec gólem střídajícího Pavla Macíčka zvítězili na půdě krajského rivala 5:4 a udržel kontakt se čtvrtým Vsetínem.

Fotbalisté Valašského Meziříčí se venku daří. V sobotu vyhráli i ve Skašticích. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Samozřejmě jsme rádi, že jsme to zvládli a vyhráli. Moc často se nestává, aby v jednom zápase padlo devět branek. My jsme vedli 3:0 a 4:1. Místo toho, abychom utkání v pohodě dohráli, neuvěřitelně si ho zkomplikujeme. Pokud bychom utkání nedotáhli, zanechalo by to na klucích dost velké stopy. Klidně to pro nás mohlo dopadnout špatně,“ uvedl trenér Valašského Meziříčí Pavel Hajný, který o víkendu postrádal jen nemocného Urbana.