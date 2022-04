Hosté se do Šumperku vraceli se smíšenými pocity. „Po průběhu musím říct, že jsme ztratili dva body. Jsem malinko naštvaný, protože jsme proti deseti hráli trošku naivně, Myslel jsem, že to dohrajeme více v klidu a s přehledem. Ale jinak to byl výkon dobrý,“ uvedl Deníku kouč hostů Zdeněk Opravil.

Divize E, 18. kolo -

TJ Valašské Meziříčí – FK Šumperk 3:3 (0:1)

Branky: 51. a 90. Jonáš Vrána, 79. Jan Kuběna z penalty - 19. Adam Žák, 65. Patrik Strnad, 82. Stanislav Lavrovič. Rozhodčí: Dedek - Šafrán, Volek (Prokop). Žluté karty: Kelárek – Strnad, Linet, Lavrovič, Hegner. Červená karta: 63. Kelárek (Valašské Meziříčí). Diváci: 87.

Valašské Meziříčí: Pobořil - Macíček, Kelárek, Švec, Kadla (72. Vašek) – Š. Vrána, Vozák (72. Veselý), Žilinský, Kuběna - Urban – J. Vrána. Trenér: Hajný.

Ten ve Valašském Meziříčí nemohl využít služeb Nimrichtra, Podhorného, Liďáka či brankáře Kreizla, Valachům zase scházel dlouhodobě zraněný Smilek a Gajdoš, v pátek na tréninku se navíc zranil kapitán Vámola. „Má něco s tříslem, což je nepříjemné. Dalšího útočníka jsme neměli,“ povzdechl si Hajný.

Úvodní minuty zápasu patřili domácímu týmu, významnější příležitost si však nedokázali vypracovat. Šumperští fotbalisté do sobotního utkání vstoupili sebevědomě. V první půli si vytvořili čtyři brankové příležitosti, proměnili ale pouze jednu. Po centru Strnada je rozveselil ve skluzu Žák.

„Využívali jsme našich silných, rychlých hráčů, kteří dávali centry do kapsy. Kromě gólu ještě Smrž trefil břevno, Purzitidis v dobré pozici po křídelní akci minul a po dalším z centrů zachránil domácí skvělým zákrokem brankář, naopak soupeře jsme do žádné šance nepustili,“ hodnotil Opravil.

Valaši se snažili rychle odpovědět. Brankář hostů Pitron skvěle vytáhl hlavičku Macíčka na roh, překvapivá střela Jonáše Vrány mířila těsně mimo.

„Zápas se hrál za silného větru, což ale neměla až takový vliv. Hosté byli v prvním poločase nebezpečnější a zaslouženě vedli,“ uznal Hajný.

Jeho tým se však o přestávce probral a ve druhé půli hrál daleko lépe. Výsledek se brzy dostavil. Macíček ještě ve velké šanci neuspěl, ale Jonáš Vrána se již nemýlil.

OBRAZEM: Vsetín orámoval výhru na koncích poločasů

Jenže v 63. minutě Kelárek zastavil unikajícího Ostrovku po druhé žluté kartě byl vyloučen. „Oprávněná červená,“ potvrdil hostující kouč.

Pro Valmez šlo navíc o dvojí trest, protože z nařízeného přímého kopu trefil krásně do šibenice Patrik Strnad a vrátil Šumperku vedení.

Paradoxně ale hra v deseti Valašskému Meziříčí prospívala a hostům početní výhoda spíše ublížila.

„Soupeře musím pochválit, protože se snažil pořád napadat. Z nás byla cítit trošku nervozita, zjednodušili jsme to, nebyli jsme na míči a hrálo se nahoru dolů,“ pokračoval Opravil.

Domácí nic nevypustili. Závěr zápasu nabídl skvělou fotbalovou podívanou. V 79. minutě srovnal na 2:2 Kuběna, který proměnil penaltu nařízenu za faul na Jonáše Vránu.

Domácí dokonce i v deseti sahali po vedení, ale Urbanovi skvěle zmenšil střelecký úhel brankář Pitron a z následné akce šel Šumperk potřetí v utkání do vedení, když se trefil Lavrovič

Hosté ale neslavili, protože v nastavení ztratil jeden ze šumperských obránců balón a Jonáš Vrána srovnal na konečných 3:3.

„Měli jsme míč na noze, chtěli jsme s ním vyjet zpoza šestnáctky, ale nechali jsme se předskočit. Hrubá chyba,“ kroutil hlavou Opravil.

Domácí kouč Hajný hráče za přístup i výkon chválil. „Hra ve druhé půli byla dobrá. Pochválit ale musím i Šumper, který mě mile překvapil. V sestavě má dravé a rychlé hráče, u nás hrál fakt dobře,“ ocenil Hajný.

Jeho tým se za týden utká s Novými Sady.