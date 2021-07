„Bylo to velmi rychlé. Ono to nevypadá třeba v televizi, ale je to mazec. Vše bylo strašně rychlé, hlavně jsme se snažil nic nepokazit. Šel jsem tam v našem systému 3 - 5 - 2 na pozici středního záložníka. Svedl jsem několik soubojů s Marou a Sadílkem. Mara nastoupil po zranění, ale jak budu vzpomínat na svůj debut v lize, tak si na něho a Sadílka, jako zkušené hráče, vzpomenu,“ líčí.

I když by se už do první ligy nikdy nepodíval, krásný zážitek mu nikdo nevezme. „Zkušenost s prvním týmem mi dala opravdu hodně. Připojil jsem se k mužům hned, jak amatéři přestali trénovat. Zažil jsem, jaké to je na nejvyšší profesionální úrovni a za to jsem opavskému klubu vděčný,“ říká Smilek.

Do Slezska přišel zrovna v době, kdy klub slavil návrat do nejvyšší soutěže. Rodák z Růžďky sám pomohl opavskému dorostu k postupu do celostátní ligy.

„Bohužel kvůli covidu se toho v ní moc neodehrálo. Nicméně jsem si připsal i start za divizní béčko a také i za áčko,“ připomíná.

Na Opavu bude vzpomínat vždycky jenom v dobrém. „Je to profesionální klub a ve všem to tam šlo znát, především co se týkalo zázemí i kvality tréninků,“ říká.

Nyní už je ale defenzivní středopolař zase zpátky ve Valašském Meziříčí, kam poprvé přišel rozvíjet svůj talent coby mladík z Jarcové. Nyní bude patřit k důležitým mužům divizního mančaftu.

„Znám zdejší prostředí, zázemí je na velice vysoké úrovni a již zhruba od března jsem komunikoval s vedením klubu, které o mne projevilo zájem. S manažerem klubu jsem diskutoval o koncepci klubu, možnostech. Velice mne překvapila vysoká úroveň klubu. Proto jsem se nakonec rozhodl pro návrat do Valašského Meziříčí,“ vysvětluje Smilek.

I když jej lákal i třetiligový Uničov, přednost překvapivě dostal tým z nižší soutěže. Nic na tom nezměnila ani možnost setrvat v Opavě, která měla o šikovného mladíka zájem.

„Tím, že se amatérské soutěže oficiálně ukončily dříve, tak bylo více času přemýšlet co dál. Na druhé straně bylo složitější vybírat působiště, protože se toho moc neodehrálo. Varianta s Opavou se mi vzhledem k okolnostem nelíbila. Řešil jsem ještě třetiligové týmy, především Uničov, kde jsem také měsíc na zkoušku byl. Ze všech variant mi ale nakonec vyšla nejlépe možnost vrátit se do Valašského Meziříčí,“ vysvětluje.

Svého rozhodnutí rozhodně nelituje. „Zatím si to mohu jen chválit. Je tu skvělá parta, tréninky mají vysokou úroveň,“ vyzdvihuje a vyhlíží blížící se start nové divizní sezony.

„Já hlavně doufám, že sezona začne tak, jak má a celá se v klidu dohraje. Pravidelné soutěžní zápasy mi totiž dost chybí,“ uzavírá povídání.