„V dané situaci by i bod byl pro nás super, ale koncovku jsme neskutečně zvládli. Samozřejmě jsme měli i kus štěstí, kterému jsme šli ale naproti. Zato pro soupeře je to obrovská rána, během týdne to prožívá už podruhé. Já jsem rád, že jsme byli odměnění za píli a práci v tréninku i v utkání,“ přidal spokojeně.

Divize E, 2. kolo -

FC FASTAV VSETÍN – TJ SLOVAN BZENEC 4:3 (0:1)

Branky: 63. a 86. Vít Mlýnek, 90. Clement Chukwudozie Malachy, 93. David Dulík - 48. a 64. Tomáš Zůbek, 33. Nikola Absolon. Rozhodčí: Proske – Prokůpek, Kostelník (Kratochvíl). Diváci: 200.

Podobnou euforii vsetínský stadion v Tyršově ulici dlouho nezažil.

Domácí v 93. minutě za nerozhodného stavu 3:3 zahrávali standardní situaci. Nákop Bahounka propadl až ke stoperovi Dulíkovi, jenž zblízka uklidil míč za nešťastného brankáře Frydrycha a velký obrat byl na světě.

Bzenečtí pod vedením kouče Páníka už nedokázali reagovat, po cestě na Slovácko rozdýchávali další zbytečnou ztrátu, smolnou porážku.

Naopak Valaši slavili, vychutnávali si triumf nad Slovanem. „Tohle vítězství napumpuje do hráčů pořádnou dávku sebevědomí,“ věří Pazdera, který po vítězné brance vběhl s náhradníky na hřišti a křepčil radostí.

Od sudího Proskeho vyfasoval za nesportovní chování žlutou kartu, ani neprotestoval.

„Takových si klidně nechám dát víc,“ vtipkoval.

Přitom zápas se dlouho vyvíjel v neprospěch Vsetína, který od 33. minuty, kdy se prosadil hostující Absolon, dotahoval manko.

„Bzenec byl na nás dobře nachystaný. Soupeř vycházel z poctivého bloku, spoléhal na rychlé protiútoky. Jelikož trenéra Páníka znám z mého hráčského působení ve Zlíně a Baníku Ostrava, snažil jsem se načíst hru Bzence, který už v minulé sezoně hrál proti nám velmi dobře. Věděl jsem, že jakmile nedohrajeme akce, bude to smrdět nějakým přečíslením či brejkem,“ říká Pazdera.

I když svěřence varoval, borci ze Slovácka po podobných akcích udeřili hned třikrát.

Hned po změně stran Zůbek zvýšil na 2:0. Pak sice domácí Vít Mlýnek snížil, ale Zůbek po hodině hry vrátil Slovanu dvoubrankový náskok.

Na konci střetnutí se ale začaly dít věci. Nejprve Vít Mlýnek snížil na 2:3, pak Clement Chukwudozie Malachy srovnal a fantastický obrat završil Dulík.

Fotbalisté Vsetína po nevídané přestřelce a výhře 4:3 zůstávají v divizi E stoprocentní, zato Bzenec na první body stále čeká. Valaši za týden v neděli hrají v Kvasicích.