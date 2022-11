„Celý druhý poločas jsme hráli oslabeni. I když si hosté vypracovali nějaké šance, tak na celkové příležitosti jsme celkově vyhráli snad pět dva. Nevím tak, zda mám být za bod rád, či nikoliv, trochu se to ve mně bije,“ přiznal lodivod vsetínské lavičky Roman Vojvodík.

Své svěřence po závěrečném utkání podzimu chválil. „Kluci to neuvěřitelně odmakali, šlo vidět, jak mají velkou touhu neprohrát,“ vyzdvihl valašské borce.

Vsetínští fotbalisté na podzim získali jedenáct bodů, skóre mají 9:15. Disponují nejhorším útokem soutěže, zároveň se pyšní jednou z nejlepších defenziv Divize E.

Více se jim dařilo proti týmům z předních příček tabulky. „Je pravda, že to tak vycházelo, nedokážu říct, zda to bylo koncentrací nebo nám to tak vyšlo,“ uzavřel hlavní kouč Vsetína Roman Vojvodík.

Divize E, 13. kolo

FC Vsetín – FK Šternberk 0:0