„Hráči si více než šest měsíců nekopli do míče, trénovali jen samostatně. Nevěřím tomu, že by se za pouhé dva týdny dali dohromady," poskytuje svůj náhled na současnou situaci. Slovenský kouč tak poukázal na skutečnost, že fotbalové amatérské soutěže se vinou epidemiologické situace naposledy hrály během úvodní poloviny října a následně se mužstva připravovala maximálně dle vládních restrikcích.

I když se fotbalisté na hřiště mohli vrátit už před měsícem, tak stále panovala omezení – ze začátku trénovalo pouze šest dvojic, které navíc byly v rozestupech. Až od pondělí je venku povoleno sportovat ve 30 osobách. „Hned od chvíle, kdy nám to bylo umožněno, trénujeme společně. Mužstvo pomalu dáváme rychle dohromady," nechvátá nikam Mičega.

Charismatický trenér to potvrzuje i během následujících vět. „Nic nechceme unáhlit, během května budeme dohánět tréninkový deficit, v červnu nás čekají čtyři přípravné zápasy," zmínil utkání s Uherským Brodem, „U-19" Zlína, Slušovicemi a Frenštátem. „Kluci jsou nyní nadšeni, že můžou být zpátky. V každém mužstvu je hlad po fotbale. Pak přijde krize, šest měsíců v tomto kole nebyli. Věřím, že to správně nastavíme a vše proběhne super."

Vsetín se momentálně připravuje v téměř stejném složení jako na podzim. Jedinou změnou je už dříve avizovaný odchod zkušeného Lukáše Matůše do Francovy Lhoty. Trenér Valachů by postupně rád přivedl dvě až tři posily. „Musí to však být hráči, kteří disponují kvalitou a bude to vážně posila. Pokud na tom budou podobně jako naši dorostenci, tak dostanou šanci naši mladí hráči. V kádru jsou čtyři šikovní," spoléhá na vlastní odchovance.

Zatímco nedávno anulovaný fotbalový ročník pro divizní Vsetín začal druhý srpnový víkend, dle posledních zpráv by další sezona mohla začít už poslední červencový víkend, což Mičega jednoznačně kvituje. „Fotbal se má hrát v létě, v listopadu se dohrává v blátě. Když se navíc půl roku nehrálo, tak by bylo dobře, kdyby se začalo dříve," vítá zmiňováný návrh.

Divizní sezonu 2021/2022 by Valaši měli zahájit také se současným trenérem. „Slíbil jsem, že v klubu zůstanu. Je pouze škoda dvou nedohraných ročníků, rozdělaná práce mohla být trochu jiná.“

Kde by si případně ideálně představoval být v následujícím ročníku? „Nechci hned mluvit o postupu. Byl bych však rád, kdybychom byli vážnými kandidáty na první příčky a Vsetín hrál na špici. Aby se hrál kvalitní fotbal a lidé si na něj našli cestu," uzavírá s přáním Miroslav Mičega.