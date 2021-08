„Ne, že bych už nechtěl hrát za Brumov, ale potřeboval jsem změnu. Trenéra Mičegu znám již z jeho působení v Brumově. Mám Vsetín blíže na dojíždění z Ostravy, kde bydlím. Zatím jsou moje dojmy z klubu a týmu perfektní. Je to úplně něco jiného a jen mě to přesvědčilo, že jsem udělal dobře pro změnu – získat nový impuls ve fotbale,“ raduje se a řekl k přestupu Novák.

Hned v prvním divizním utkání sezony jste dal branku a pomohl k výhře.

Před zápasem jsme si na rozcvičce dělali s kluky srandu. Oni říkali, že Vsetín doma na Tyršovce moc gólů po rohu nedává a mi to tam hned spadlo po centru na přední tyči, kdy to dávám na zadní. To je moje oblíbená pozice.

Kasíroval již pokladník Jakub Eliáš za první branku v novém dresu?

Jako nový hráč jsem donesl do kabiny občerstvení, za první branku ještě poplatek nepřišel (smích).

Vsetín ze čtyř soutěžních utkání včetně poháru dvakrát prohrál, výsledky jsou na málo vstřelených branek hodně těsné. Jak vidíte podzim?

I po těch třech zápasech je vidět, že je tady hodně dobrých fotbalistů. Chybí nám více odvahy hrát s míčem, tvořit hru, nenakopávat. Snažíme se soupeře přetlačit, ale chce to dát hře klid a myšlenku. Věřím, že to přijde.

Vzpomněl jsem si na Tomáše Řepku, když jsem viděl Vaši cestu jako odchovance Brumova do Baníku Ostrava.

Za Brumov jsem začal hrát od přípravky. Když jsem byl v 7. třídě, hrávali jsme žákovskou ligu a potkávali týmy jako Sigma Olomouc, Slovácko, Hlučín nebo Baník Ostrava. Jezdil jsem s rodiči po ligových stadionech, byl na pár trénincích. Byly nabídky do 8. třídy přestoupit. Jednou přijel za rodiči trenér Baníku Ostrava Bohumil Páník a a dohodli se. Baník byl první, a tak jsem šel tam.

Jaká byla Vaše pouť Baníkem Ostrava?

Začínal jsem tam snad v kategorii U 15 pod valašským trenérem Pavlem Vaiglem. Dobré vzpomínky mám na dnešního asistenta hlavního trenéra v Karviné Jana Baránka a pana Páníka mladšího.

Byl jste někdy blízko boji o místo v prvoligovém kádru Baníku?

Jednou v zimě se konal kemp mladých hráčů z ligy a hráčů od kategorie U 16 do rezervního týmu. Měli z toho vzejít hráči, kteří by dostali šanci v áčku. Jelikož ale v té době Baník nesázel na své odchovance a kupoval cizí hráče, nedostali jsme pořádnou šanci, i když nám třeba slibovali hostování ve druhé lize.

Jak se dostal k angažmá v Šumperku?

Baník rušil béčko a do nově vzniklé juniorky si trenér z U 19 přivedl svoje hráče. V té době jsem řešil možný přesun do Hlučína, ale Baník požadoval za hostování vysokou částku. Naskytla se mi možnost odejít do Šumperka, kde jsem strávil půl roku.

Zahrál jste si fotbale také v Německu.

Bylo to kousek za Berlínem. Hráli jsme pátou německou ligu, úrovní bych to přirovnal asi ke spodku tabulky druhé ligy u nás. Byl jsem tam jenom podzim. Skončili jsme v tabulce druzí a na jaře pak kluci vybojovali postup do 4. ligy. To už jsem tam nebyl, protože majitel klubu byl zároveň trenérem a upřednostňoval domácí hráče před cizinci. Na to angažmá ale vzpomínám jenom v dobrém, zahrál jsem si třeba i německý pohár proti druholigovému St. Pauli.

V jaké době jste se vracel do Brumova?

Hrávala se divize. Byli tam hráči jako Šenkeřík nebo Polách, prostě skvělý tým.

Brumov za poslední roky prochází vývojem postupů a sestupů mezi divizí a krajským přeborem. Jak se na to díváte?

Brumov mě vychoval, vždy jsem tvrdil, že se tam vrátím a to jsem také udělal. Není to dobrý pohled. V Brumově nechtěli přivádět tolik cizích a hodně placených hráčů, s domácími kluky šla pak kvalita trochu dolů. Navíc se třeba do divize postupovalo tak, že se krajský přebor nevyhrál a to se pak projevilo.