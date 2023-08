Fotbalisté Vsetína zvládli i třetí mistrovský duel a po výhře 3:2 ve Všechovicích vládnou neúplné tabulce divize E. Další triumf celku z Valašska vystřelil povedenou ranou z trestného kopu Ondřej Otepka. Na góly stoperů Dulíka a Matyáše dokázali ještě hráči Tatranu reagovat, trefa bývalého ligového záložníka byla vítězná.

Fotbalisté Vsetína (modrobílé dresy) doma zdolali HFK Olomouc 3:1. | Foto: pro Deník/Julius Ficek

„Pro nás to byl ohromně těžký zápas nejenom kvůli obrovskému vedru, ale i proto, že jsme Vsetín a každý se chce na vás vytáhnout. Všechovice nastupovaly do utkání proti týmu, který měl na kontě dvě vítězství a chtěly nám sérii překazit. Já jsem rád, že to kluci chytli za správný konec a utkání zvládli,“ prohlásil hostující trenér Lukáš Pazdera.

„Nejvíc si cením toho, že i když soupeř výsledek dvakrát srovnal, vždy jsme mu dokázali odskočit a vzít si vedení zpět,“ těší Pazderu.

Divize D, 3. kolo -

TATRAN VŠECHOVICE – FC VSETÍN 2:3 (0:1)

Branky: 56. Tomáš Cubo, 70. Daniel Kuchař - 45. David Dulík, 62. Jiří Matyáš, 77. Ondřej Otepka. Rozhodčí: Zelený – Slováček, Vychodil (Peřina). Žluté karty: Bezděk – Velich, Vítek, Mikuš, Zbranek, Stuchlík. Diváci: 200.

Hosté si na půdě rivala pomohli standardními situacemi. První dva góly zaznamenali dokonce stopeři, což je změna oproti minulým utkáním.

„Pros nás je potěšující, že se o branky postarali i hráči, co mají na starosti hlavně defenzivu,“ vyzdvihuje Pazdera.

Tatran ale dokázal reagovat a výsledek dvakrát srovnat. Nejprve hosté ani na čtyřikrát neodvrátili pořádně míč, čehož soupeř využil. Míč za gólmana Velicha dostal Cubo.

„Zbytečně jsme panikařili. Od kluků bych v takové chvíli očekával větší klid, ale učíme se,“ uvedl Pazdera.

V 70. minutě pak domácí šli do brejku a po centru ze strany udeřili, prosadil se Kuchař.

Klíčová chvíle přišla o chvíli později. Po faulu na Bahounka nařídil sudí Zelený trestný kop pro hosty. Míč si vzal Otepka a z dvaceti metrů se trefil krásně přes zeď za tyčku. „Byla to fotbalová paráda,“ ocenil Pazdera.

Valašské Meziříčí se neprobralo. Výsledky jsou tristní, smutní Hajný

Vsetínští už vedení 3:2 nepustili, ve Všechovicích brali všechny body. „Zápas byl o psychické odolnosti, morálu. Počasí byli náročné, ale zvládli jsme to, takže jsme spokojení,“ pronesl hostující kouč.

„Samozřejmě v zápase byly i nějaké chyby, ale ty si ukážeme a na připravíme se na další zápas tak, abychom byli zase lepší,“ slibuje fanouškům. „Vezeme se na vlně a je potřeba toho maximálně využít, byť ke všemu přistupujeme s pokorou,“ dodává na závěr.

Fotbalisté Vsetína nyní čeká doma Holešov.