Jaká je podle vás zimní příprava pod trenérem Mičegou? Je v něčem výjimečná?

Od začátku přípravy trénujeme čtyřikrát týdně. V týdenním cyklu jsou jednotky zaměřené na nabrání fyzické kondice při bězích, hry na menších prostorech, střelbu a kickbox, bavíme se i o situacích z přípravných zápasů. Výjimečná je průprava kickboxu, ta v minulosti nebývala a myslím, že je to velice užitečný celek přípravy.

Vladimír Surovec během podzimu přiznal, že byste si rádi vyzkoušeli třetí ligu. Máte i vy pořád stejné ambice?

V první řadě jsme rádi za to, kde se aktuálně nacházíme. Pro Vsetín nebylo dlouhé roky jednoduché hrát divizní soutěže. Tým je celkové mladý, perspektivní a posunout se výše je určitě krásná myšlenka a přání.

Jste po příchodu ofenzivních hráčů Kovaříka a Šuláka silnější než na podzim?

Věřím, že do ofenzivy tomu tak bude, v zakončení nás trochu tlačila bota. Spoustu zápasů jsme dokázali vyhrát týmovým výkonem a to je pro nás základ. Kluci bez problémů zapadli do kabiny a doufám, že ukážou své kvality před soupeřovou brankou.

Je současné páté místo Vsetína maximem, nebo můžete pomýšlet i výš?

Za postavení v tabulce po podzimu jsme určitě rádi. Divize je vyrovnaná, důležité je, že chceme vyhrát každý zápas a uvidíme, kam nás to nakonec v tabulce posune.

Na podzim jste osm zápasů, tedy od srpna neprohráli, až nyní v přípravě. Jak si současnou pohodu udržet i pro jarní část sezony?

Výsledky z přípravných zápasů nejsou důležité. Hlavní je abychom přes zimu nabrali fyzickou kondici a dobře se připravili na jarní část sezóny. Pohodu v týmu se snažíme držet na každém tréninku a na společnou akci „tmel“ máme rezervovaný večer čtrnáct dnů před soutěží, proběhne bowling a určitě si dáme i nějaké malé pivo. (smích)

FC VSETÍN

Brankaři: Jakub Eliáš, Jan Dobeš.

Obránci: Lukáš Matůš, David Dulík, Jakub Maček, Martin Mydlář, Vladimír Surovec, Mojmír Jaroš.

Záložníci: Pavel Naňák, Jiří Vítek, Patrik Gerža, Daniel Řeřucha, Jaroslav Foltýn, Michal Doležal, Radim Bublák.

Útočníci: Jan Stuchlík, Jan Šulák, Marián Kovařík.

Trenéři: Miroslav Mičega, Martin Zbranek.

Přišli: Marián Kovařík (přestup z Vítkovic), Miroslav Leskovjan (přestup ze Slovácka), Jan Šulák (hostování z Halenkova), Jan Dobeš (návrat z hostování ve Všechovicích).

Odešli: Patrik Hořelica (Rakousko), Adam Rišica (hostování v Kateřinicích), René Zuzaňák (hostování v Brumově), Adam Smilek (hostování ve Slušovicích), Viktor Kovacz (hostování v Rožnově pod Radhoštěm), Jan Jakeš (hostování ve Velkých Karlovicích), Tomáš Ohryzek (hostování v Halenkově).