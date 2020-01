I když Patrik Hořelica je na odchodu ze Vsetína, po Janu Šulákovi přichází na hrot útoku další zvučná posila. Na Valašsko se z druholigových Vítkovic vrací rodilý valach Marián Kovařík.

Dosavadní kluby Mariána Kovaříka:

Hovězí, Vsetín, Hlučín, Brumov, Mikulovice, Kravaře, Frýdek - Místek, Karviná, Prostějov, Bruntál, Pohronie (Slovensko), Vítkovice.

Kde jste začínal s fotbalem?

Jsem odchovancem Hovězí, kde jsem začínal v přípravce a pak odešel na Vsetín. Tam jsem hrával v žácích a také mladším dorostu. Vzpomínám, že majitele klubu byl Ital Francesco di Maio a my jsme jezdili na mládežnické turnaje do Itálie.

Zatím jste nejvýše hrál u nás a na Slovensku druhou ligu?

Mam i čtyři minuty za Karvinou v první lize (smích).

Rozhodla nyní nejistá situace ve vítkovickém klubu, že jste hledal nové angažmá?

Je to přesně tak. My jsme několikrát vyzývali klub, aby nám uhradil dlužné výplaty, ale tři měsíce jsme neviděli ani korunu. Klub měl vždy 15 dní lhůtu na vyřízení, ale peníze nedošly. Pak jsem se stal volným hráčem a mohl jsem hledat nové angažmá. Snažili jsme se vyvázat ze smlouvy, abych mohl jít jinam.

Měl jste jiné nabídky kromě Vsetína?

Manažer mi předložil nějaké nabídky ze Zlatých Moravců. Je to sice první slovenská liga, ale musel bych se tam stěhovat a podmínky nevypadaly taky příliš dobře. Byla tam ještě nabídka z třetí a čtvrté rakouské ligy, ale já jsem již od léta v kontaktu s předsedou FC Vsetín Petrem Říhou. Nyní jsme od prosince jednali a nakonec se domluvili na podmínkách mého působení na Valašsku. Zatím je to do konce sezony a pak oboustranně podle vývoje jara vyhodnotíme, co bude dál.

Stěhujete se na Valašsko natrvalo?

Zůstávám v Ostravě, kde mám partnerku a dvouletou dceru. Budu dojíždět na tréninky a zápasy. Občas přespíme na Hovězí u taťky. Na prvním tréninku jsem se bavil s Honzou Šulákem, že občas pojedeme z Ostravy spolu. On má stejnou cestu.

Divize bude těžká soutěž.

I když přicházím z druhé ligy, vím, že divize šla strašně nahoru a bude to dřina. Útočníka dělá celý tým, tak uvidíme, jak se nám bude dařit. Jsem tady od toho, aby Vsetín dával více branek, tak snad to půjde (smích).

Budete mít velkou podporu rodiny a kamarádů na zápasech Vsetína?

Dělali jsme si srandu s vedením Vsetína. Oni říkal, co mají nachystat za pohoštění, když na zápas dojde děda a taťka, kteří bydlí na Hovězí a mamka na Vsetíně. Prý přijede každý zápas 100 fanoušků a návštěvnost na Tyršovce půjde nahoru. Tak snad tomu tak bude (smích).