„Lidé viděli výborný fotbal. Slavičín ukázal, proč dosud neprohrál. Zápas nám vyšel. Vstřelili jsme krásnou branku. Zaslouženě jsme vyhráli,“ těší tříbodový přísun do tabulky hlavního trenéra Vsetína Miroslava Mičegu.

Oba týmy zaznamenaly odlišný vstup do soutěže. Vsetín se první branky a zároveň výhry dočkal až minulý zápas na hřišti 1. HFK Olomouc, zatímco Slavičín úvodní tři duely neztratil jediný bod, jeho skóre bylo 11:1.

Valachům se však během zápasu podařilo eliminovat sílu favorita.

„Věděli jsme, že hra chodí přes Petra Švacha nebo Ondru Školníka. Po získání míče jsme byli velmi nebezpeční, hlavně v prvním poločase jsme si vytvářeli šance. Právě Školník jednu příležitost nezužitkoval. Po Všechovicích jsme divákům ukázali, že dokážeme hrát solidní fotbal,“ usmíval se Mičega.

Remízu na půdě Šumperku a prohru se Všechovicemi ovšem vzal realisticky.

„Mělo to tak být. Něco se muselo změnit. Kluci ukázali, že mají charakter,“ chválil zkušený kouč.

O výhře Vsetína znovu ve druhém poločase rozhodl Vladimír Mišinský, který do klubu přišel v letním přestupovém období. Po dvou brankách v uplynulém kole vstřelili vítěznou branku proti Slavičínu.

„Ukázal, že má něco za sebou. Opět předvedl, proč hrál vrcholový fotbal. Je to pan hráč. Bohužel jeho kondiční stránka je slabší. Pokud by vydržel ještě více, tak je z něj o to lepší fotbalista. Jeho trefa byla nádherná,“ dodal Mičega.

Vsetínští fotbalisté následující týden budou o třetí výhru za sebou bojovat na hřišti na půdě Skaštic. Zápas je naplánovaný na sobotu 16:00.

Divize E, 4. kolo

FC Vsetín - FC TVD Slavičín 1:0 (0:0)

Branka: 67. Mišinský. ŽK: 78. Vítek, 90. Gerža – 77. Školník. Rozhodčí: Kouřílek – Pospíšil, Zavřel.

FC Vsetín: Eliáš (K) – Dulík, Mydlář (83. Leskovjan), Surovec (64. Gerža) Mišinský (76. Zuzaňák), Naňák (91. Doležal), Matůš, Vítek, Maček, Kovařík, Šulák. Trenér: Mičega

FC TVD Slavičín: Jelínek – Kocián, Škubník, Mezírka, Kalus, Horáček (77. Fojtů) Školník, P. Švach, T. Švach, Salajka, Žůrek (69. Staněk) Trenér: Slončík.