„Věděli jsme, že Nové Sady začaly sezonu velmi dobře, naposledy Slavičín porazily 5:0. V prvním poločase jsme dominovali, měli kvalitu, Stuchlík dal krásný gól. Škoda vyloučení Dulíka a Kucharčuka,“ poukázal hlavní trenér Valachů Miroslav Mičega na 43. minutu, kdy obě mužstva shodně přišli o jednoho hráče.

Co se konkrétně přihodilo? „Emoce už plály před červenou kartu, hráči do sebe šli. Chystali jsme se kopat standardku, už jsem však viděl hráče soupeře na zemi, netuším tak přesně, jak se to událo,“ vyjádřil se Mičega k inkriminovanému momentu.

Ze zápisu o utkání: David Dulík (Vsetín): „Hrubé nesportovní chování - prudké udeření soupeře rukou do oblasti hrudníku v přerušené hře. Pavel Kucharčuk (Nové Sady): „Hrubé nesportovní chování, úmyslné šlápnutí na ležícího protihráče do oblasti stehna v přerušené hře."

Dle slovenského kouče tato situace ovlivnila zbytek zápasu. „Bylo to nervózní. Přidali jsme však druhý gól, Zuzaňák trefil tyč, Novák měl další šanci. Hosté si vypracovali jednu pořádnou gólovku, kdy trefili břevno."

Nové Sady před sobotním zápasem vyhrály v Přerově 3:1, doma smetly Slavičín 5:0. Proti Vsetínu se však neprosadily. „Trochu jsem změnil přípravu na zápas. K soupeři jsme si řekli určité věci, zmínili silné individuality, až tolik jsem ho však nesledoval. Především jsem apeloval na náš výkon. Máme totiž dost šikovných hráčů do kombinace. Soupeř proti nám měl dvě střely na branku," těšilo Miroslava Mičegu.

I přes vítězství mu však menší vrásky na čele dělá úzký kádr. „Víme, že nás tady tlačí bota, na lavičku chodí 16letí dorostenci. Rozhodně mají svoji kvalitu, chybí nám však konkurence. Hráče se ještě snažíme sehnat. Covid na každém zanechal následky, je těžké najít potřebnou kvalitu. Každý si ten svůj poklad hlídá," uzavřel Mičega.

Fotbalisté Vsetína čtvrtý letošní zápas odehrají následující neděli od 16.30 hodin na půdě Všechovic.

Divize, 4. kolo

FC Vsetín – FK Nové Sady 2:0 (1:0)

Branky: 16. Stuchlík, 58. Gerža

Sestava Vsetína: Eliáš – Dulík, Maček, Šulák, Dekleva, Surovec, Stuchlík (90. Jančina), Naňák (80. Zuzaňák), Gerža (74. Foltýn), Vítek, Novák (90. Zbranek)