Hráči Fastavu vyšli střelecky naprázdno, kouč Vsetína Lukáš Pazdera i tak svěřence chválil. „Byla to pro nás výborná prověrka s velmi kvalitním a ambiciózním soupeřem, který bude bojovat o postup do třetí ligy. I když jsme ve středu s Bílovcem vyhráli a dneska prohráli, tento zápas nám dal rozhodně víc. Oboustranně to bylo o level výš,“ říká.