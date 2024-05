„Je to škoda, protože jsme podali jeden z nejlepších výkonů na jaře. Mužstvo za výkon chválím, protože kluci plnili taktické pokyny a pracovali tak, jak bych si představoval každý zápas. Takto se chceme prezentovat pokaždé. Samozřejmě s výsledkem být spokojený nemůžu,“ ví dobře kouč Vsetína Lukáš Pazdera.

Divize E, předehrávka 29. kola -

TJ SLOVAN BZENEC – FC VSETÍN 1:0 (0:0)

Branka: 78. Kryštof Crhan. Rozhodčí: Votava – Pospíšil, Zelený (Skřítecký). Diváci: 370.

Podle bývalého ligového fotbalisty nevyhrál lepší, ale šťastnější tým. „My jsme ti smutnější, ale i když padla jenom jedna branka, oba týmy na velkém krásném hřišti útočily, bylo se na co dívat,“ míní Pazdera.

Středeční duel se dlouho vyvíjel tak, jak si Valaši přáli. „Po taktické stránce jsme byli na domácí dobře nachystaní, diktovali jsme tempo hry a v první půli byli fotbalovější. Škoda, že jsme toho nevyužili a nešli z nějaké akce do vedení,“ mrzí Pazderu.

Hosté precizně bránili. Pokryly kanonýra Kasalu, Slovan nepouštěli do větších šancí.

„O přestávce jsme věděli, že to bude o jedné brance. Bohužel jsme ve druhé půli nevyřešili jednu situaci a po brejku inkasovali, “ štve Pazderu.

Podívejte se: Velké Karlovice podlehly lídrovi. Hosty podržel gólman Hegar

Vsetínští fotbalisté už porážku neodvrátili, venku padli 0:1.

„Na rozdíl od utkání ve Šternberku a doma se Slavičínem nám tam nic nespadlo. Nepotrestali jsme chyby domácích, které jich udělali víc než my. Dneska nám vpředu něco scházelo. Pro branku jsme neudělali tolik jako v jiných zápasech,“ říká.

Z těsné porážky ale vědu nedělá. „Byla to výborná konfrontace s kvalitním soupeřem, i přes prohru si ze zápasu vezmeme to pozitivní. Výhoda je, že za pár dnů hrajeme zase. Ve Skašticích to bude úplně jiný duel, ale pokusíme se nastartovat další sérii,“ přeje si.