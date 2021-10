S bodem byli spokojenější hosté. „Ukopali jsme jej šťastně, v prvním poločase si Valmez navíc vypracoval další příležitost. Po celý zápas ukazoval vyšší kvalitu," smekl před soupeřem trenér Vsetína Miroslav Mičega, který byl o poznání spokojenější než jeho kolega z tábora soupeře. „Pro nás je remíza ztrátou,“ uvedl domácí kouč Pavel Hajný.

Jeho svěřenci zahrozili hned v úvodu. Gólovou hlavičku kapitána Výmola ale hostující brankář Eliáš bravurně kryl. Vsetínští nepříjemnou chvíli přečkali a vzápětí udeřili.

Po rychlém brejku se parádně z voleje prosadil Gerža.

Valašské Meziříčí se rychle otřepalo a po rohu výsledek srovnalo. Po centru a následném závaru se hlavou prosadil důrazný Smilek.

Domácí mohli ještě do přestávky výsledek otočit, ale žádnou velkou příležitost nevyužili. V zakončení selhali Smilek s Veselým, neujal se ani obrovský závar těsně před přestávkou, kdy míč několikrát skákal po brankové čáře, ale v síti neskončil.

„Zatímco v první půli jsme hráli dobře a soupeře přehrávali, ve druhém poločase jsme byli málo trpěliví. Bylo velmi těžké dobývat obranný val soupeře, který neustále bránil v sedmi lidech. Do vyložených šancí jako v úvodní části jsme se už nedostali,“ přiznal Hajný.

Ani Vsetín si po změně stran žádnou tutovku nevypracoval. „Celkově jsme se trápili, nebyl to od nás výkon, jaký si představujeme. Bojujeme se svými problémy, zranil se nám Dekleva. Chyběli také Foltýn, Zuzaňák. Tři čtyři hráči hráli mimo své posty, kádr je úzký," připomíná slovenský kouč dlouhodobější patálie.

Foltýn s Deklevou by podle jeho vyjádření dlouhodobě absentovat neměli. „Takhle se to ale dále nedá, zaskakují šestnáctiletí kluci, kteří mají své důležité zápasy. Podzim musíme dohrát co nejlépe a přivézt nové posily. Aby byla ještě vyšší konkurence," uzavírá Miroslav Mičega.

Fotbalisté Vsetína další utkání odehrají v sobotu doma proti Holešovu. Valašské Meziříčí zajíždí do Skaštic.

Divize E, 10. kolo

TJ Valašské Meziříčí – FC Vsetín 1:1 (1:1)

Branky: 21. Smilek – 8. Gerža

ŽK: Smilek – Matyáš. Rozhodčí: Svoboda – Šimoník, Poláček. Diváci: 207

Valašské Meziříčí: Pobořil – Vozák, Švec, Žilinský, Výmola (K), Veselý (59. Urban), Smílek, J. Vrána, Š. Vrána (83. Kiss Farkas), Kuběna, Kadla

Vsetín: Eliáš (K) – Dulík, Maček (78. Rodek), Šulák, Matyáš, Surovec (65. Durmon), Stuchlík (89. Jančina), Gerža, Vítek, Naňák, Novák