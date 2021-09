„Takový zápas k fotbalu patří. Utkání se pro nás od začátku nevyvíjelo dobře, obdrželi jsme laciný gól z přímého kopu. Chvíli po druhé brance se navíc vážně zranil Tomáš Dekleva, kterého musela odvézt záchranka," informoval lodivod vsetínské lavičky Miroslav Mičega.

K velmi nepříjemnému zranění došlo po půl hodině hry, kdy se bývalý hráč Otrokovic střel s protihráčem. „Tomáš ještě hrál, pak přestal vidět nalevo. V nemocnici by měl zůstat přes noc na pozorování. Po poločase se všichni ptali, jak na tom je," přiblížil slovenský trenér.

Valaši po prvním poločase prohrávali 0:3, v 50. minutě obdrželi další direkt. „Přerov byl jednoznačně lepším týmem. Vyhrál zaslouženě, předvedl kvalitní hru. K vítězství mu gratulujme."

I přes prohru 0:5 však Miroslav Mičega z nevydařeného utkání ukvapené závěry nedělá. „Dopadlo to, jak to dopadlo, ve všech směrech to asi nebyl náš den. Hlavní je, aby Tomáš byl v pořádku. Přes týden dáme hlavy nahoru. Věřím, že se dvěma utkáními venku nastartujeme," přeje si Mičega.

Divize E, 6.kolo

FC Vsetín - 1. FC Viktorie Přerov 0:5 (0:3)

Branky: 32. a 50. Koryčan, 28. Matušík, 41. Kratochvíl (pen.), 84. Caletka

Vsetín: Eliáš - Surovec, Stuchlík, Naňák, Gerža, Fotlýn (49. Jančina), Vítek, Maček, Novák, Šulák (70. Durmon), Dekleva (35. Matyáš)

Přerov: Kvapil - Javora, Řezník, Masný (75. Janský), Kocian, Matušík (60. Repček), Kytica (60. Bielko), Kuča, Kratochvíl (75. Caletka), Koryčan (66. Blažkovský), 21. Mirvald