„Věděli jsme, že Skaštice sází na individuality kolem Motala nebo Konečníka. Během zápasu měly dvě nebezpečné standardky, ze kterých se neprosadily. Skrze pomalejší obranu jsme podnikali rychlejší kontry," našel recept na soupeře hlavní trenér Valachů Miroslav Mičega.

Výraznou postavou zápasu byl bývalý záložník Otrokovic Tomáš Dekleva, který se dvakrát zapsal do střelecké listiny. „Teprve nedávno utrpěl otřes mozku. Dneska však už byl v pohodě. Dal jsem ho do středu zálohy na šestku, splnil, co jsem očekával. Šel příkladem," pochvaloval si Mičega.

Utkání proti Skašticím se přitom ani téměř nemuselo uskutečnit. „Ještě včera jsme na tréninku měli snad pět hráčů, kluky trápily zdravotní problémy. V podstatě jsme přemýšleli o odložení. Kluci se však semkli, odjezdili to," liboval si nad třemi body slovenský trenér.

Vsetín o další body bude bojovat příští sobotu, v derby zajede na hřiště Valašského Meziříčí. Utkání začíná v 15.00 hodin.

Divize E, 9. kolo

FC Vsetín – TJ Skaštice 3:0 (1:0)

Branky: 13. a 85. Dekleva, 60. Stuchlík

Vsetín: Eliáš (K) – Maček, Šulák, Matyáš, Dulík, Surovec (87. Samiec), Stuchlík (82. Zbranek), Gerža (55. Durmon), Vítek (87. Jančina), Dekleva, Naňák

Skaštice: Večeřa – Frýdl, T. Motal, Zavadil, Beneš, Benčík, Sedlák (78. Menšík), L. Motal, Zůvala (71. Vymětal), Drábek (61. Petrůsek), Konečník (K)