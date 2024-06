Zahráli si se Zbrojovkou Brno, získali 57 bodů, v divizi E obsadili čtvrtou pozici, což je historicky nejlepší umístění fotbalistů Vsetína za poslední roky. Báječnou sezonu zakončili Valaši v sobotu doma proti Rýmařovu, který zdolali 3:0. Prosadili se Tomáš Mlýnek, Petr Mikuš a uzdravený kanonýr Martin Zbranek.

Fotbalisté Vsetína obsadili v divizi E čtvrtou příčku. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Výhra je naprosto zasloužená. I když výsledek vypadá jasně, Rýmařov měl taky své šance, při kterých nás podržel brankář. Soupeři chytil dva góly. My jsme mohli dát ale branek klidně sedm nebo osm. Příležitostí na obou stranách bylo fakt hodně. Myslím, že to bylo důstojné rozloučení s fanoušky, celou sezonou,“ myslí si kouč Vsetína Lukáš Pazdera.

Divize E, 30. kolo -

FC FASTAV VSETÍN – TJ JISKRA RÝMAŘOV 3:0 (1:0)

Branky: 24. Tomáš Mlýnek, 80. Petr Mikuš, 90. Martin Zbranek. Rozhodčí: Sklář – Trigas, Kovařík (Vlčnovský). Diváci: 101.

Žádnému z týmů před sobotním utkání o nic moc nešlo, takže se hrálo v uvolněné atmosféře, bez nějakých zákeřností, zbytečných faulů.

Vsetínští potvrdili roli favorita, zápas zvládli s přehledem. Litovat teď mohou ztracených bodů v úvodu jara, mohli skončit ještě výš.

„Jaro bych rozdělil na dvě části. Po zimní pauze to hlavně z hlediska výsledků nebylo podle našich představ. Herně to nebylo až tak špatné, byli jsme ale naivní, nedůslední. Naštěstí jsme se zvedli, ke konci sezony nám to zase fungovalo. Poslední tři zápasy jsme vyhráli, navíc jsme neinkasovali,“ připomíná.

Kouč Pazdera je spokojený s přístupem i výkony, v příští sezoně bude na co navazovat. „Klobouk dolů před kluky, jak se připravovali, jak jaro odehráli,“ říká.

Nyní mají hráči Fastavu zasloužené volno, užijí si období bez fotbalu. „Všichni si od sebe odpočineme. Zase se sejdeme začátkem července, kdy zahájíme letní přípravu. Chceme být příští rok minimálně stejně tak úspěšní jako letos,“ dodává.

I když někteří fanoušci spekulovali o odchodu bývalého ligového obránce do jiného klubu, zůstává ve Vsetíně.