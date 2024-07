Zatímco ve středu Valaši podlehli Frýdku-Místku 2:5, se Stráním odehráli daleko lepší utkání, byť soupeř nebyl tak kvalitní jako valcíři.

„Uprostřed týdne jsme narazili do zdi. Frýdek byl někde jinde. I teď to ale pro nás bylo super srovnání, zajímavá konfrontace s posledním vítězem naší soutěže,“ říká Pazdera.

Přípravný fotbal -

FC FASTAV VSETÍN – FC STRÁNÍ 2:1 (2:0)

Branky: 40. a 41. Martin Mlýnek – 64. Jan Michalec

Zatímco na jaře v mistrovském utkání přišli Vsetínští o výhru nad Stráním v nastaveném čase, tentokrát si náskok i závěr pohlídali.

„Pokud bychom proměnili další šance, konec mohl být daleko poklidnější,“ míní Pazdera. „Vypracovali jsme si spoustu šancí, klidně jsme mohli vyhrát 8:3. Soupeře jsme měli dorazit gólem na 3:0 nebo na 3:1, takto jsme se v nervózním závěru strachovali o náskok. Intenzita a kvalita hry ale byla z naší strany výborná,“ pochvaluje si.

Vsetínu ani nevadilo, že mu scházeli Vítek s Ďulíkem. Šanci předvést se dostali jiní hráči a taky tři možné posily. Jejich jména trenér Pazdera zatím tají.

„Dokud to nebude hotové, nechceme nic říkat. Jasno by mělo být po víkendu. Chceme ale, aby do každé řady přišel jeden hráč,“ přiznává. „I když přestupové okno bude otevřené ještě dlouho, chceme posily přivést co nejdříve,“ přidává.

Vsetín naopak neposílí Janyška z Přerova ani útočník Březina ze Startu Brno. „Janyška nás nepřesvědčil. Nebyl lepší než naši kmenoví hráči. U Martina Březiny

jsme necítili, že by měl takovou chuť a zájem hrát za Vsetín,“ vysvětluje Pazdera.

Naopak ze stoperem Bednaříkem ze Slušovic chce dál spolupracovat. „I když je na jeho pozici ve středu obrany obrovská konkurence, po podzimu si vyhodnotíme naši vzájemnou spolupráci,“ uvedl.

Vsetínští fotbalisté si v neděli odpočinou a v pondělí se vrhnou zase do práce. Před pohárovým duelem se Zlínskem absolvují ještě tři tréninky.

„Do utkání jdeme v roli jasného outsidera, ale o postup se popereme,“ slibuje Pazdera.

Prioritou pro Fastav je ale divizní soutěž, do které vstoupí na začátku srpna.