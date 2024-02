Pro divizní tým byl střet se zlínskou devatenáctkou zajímavou konfrontací, oživením zimního drilu.

„Utkali jsme se se soupeřem, který hraje jinak než týmy v naší soutěži. Zlín má běhavé, agresivní mužstvo, pro nás to bylo poučné střetnutí. Určitě jsme byli rádi, že jsme se utkali,“ těší Pazderu.

FC ZLÍN U19 – FC VSETÍN 2:5 (0:1)

Branky: Dorňák, Štefan – Zbranek, V. Mlýnek, Rodek, Kusák, Strachoň

Bývalý ligový obránce stejně jako někteří svěřenci Vršavou v minulosti rovněž prošel, takže mohl zjistit, jak na tom současní zlínští mladíci jsou.

Domácí devatenáctka v přípravě poprvé padla.

Po remíze v Petržalce a výhrách nad Dunajskou Stredou a Slovanem Bratislava v souboji s muži zjistila, že musí dál tvrdě pracovat.

„Byla to pro kluky prospěšná konfrontace. Poznali, jak se hraje fotbal na dospělé úrovni. Nyní vědí, že k fotbalovosti musí přidat větší důraz v soubojích. Pokud chceme příště s takovýmto soupeřem uspět, musíme hrát daleko rychleji,“ uvedl kouč staršího dorostu FC Zlín Jaroslav Matějíček.

Toho v duelu s divizním Vsetínem zklamala především středová řada. „Záloha nám vůbec nehrála. Z jejího výkonu jsem byl velice zklamaný,“ říká Matějíček.

„Na druhé straně víme, že i takové zápasy se stávají. Nyní budeme vše směřovat k prvnímu mistrovskému utkání, hledat optimální sestavu,“ přidává.

První poločas byl vyrovnaný, s minimem vyložených šancí. Do vedení šel po gólu Zbranka Vsetín.

„V prvním poločase jsme byli více na míči a chtěli hrát. Soupeř byl naopak zalezlí, vycházel z pevného bloku a spoléhal na rychlé protiútoky. Moc velkých šancí si ale nevypracoval. My jsme byli víc nebezpeční, ale neproměnili jsme to, co jsme měli,“ mrzí Matějíčka.

Klíčové chvíle přišly až po změně stran. Hosté v rozmezí od 60. do 70. minuty zasadili soupeři tři údery a zvýšili vedení už na 4:0.

Rychle za sebou se prosadili ex-zlínský Vít Mlýnek, Rodek a dorostenec Kusák.

Pak mohl snížit Grygera, syn bývalého reprezentanta a generálního manažera ševců ale neproměnil pokutový kop.

Domácí ale následně výsledek zkorigovali, když se prosadili Dorňák se Štefanem. „Potom jsme měli ještě jednu velkou šanci, kterou jsme ale neproměnili, a soupeř nám po další chybě v obraně vstřelil pátý gól,“ líčí Matějíček.

Triumf Vsetína završil další bývalý hráč Zlína Strachoň. „Hosté byli v zakončení produktivnější, kromě branek moc šancí neměli,“ pronesl kouč ševců.

Pazdera měl z efektivity pochopitelně radost. „Jsem rád, že se o výhru podělilo pět střelců,“ uvedl.

Naopak jej naštvaly inkasované branky. „Mrzí mě, že jsme si za stavu 4:0 nechali dát dva góly, které mi kazí dojem. Za mě je totiž rozdíl vyhrát 5:0 nebo 5:2,“ prohlásil někdejší krajní bek Baníku či Příbrami.

Fotbalisté Vsetína po víkendu vstupují do druhé poloviny zimní přípravy. Pomalu začnou ladit formu na jarní odvety. „Kluci vědí, že bojují o místo. Jsou zdraví, v týmu je konkurence. Teď je jenom na nich, jak se s tím porvou a ukážou se. My musíme doladit hlavně technické věci,“ dodal Pazdera.

Proti zlínskému dorostu o víkendu postrádal pouze Stuchlíka. Valaši v nadcházejícím týdnu nejprve ve středu vyzvou Slušovice, v sobotu se pak utkají s Brumovem. Oba zápasy sehrají doma.