„Diváci viděli kvalitní zápas. Skaštice do 15 minuty měli jednoznačně lepší začátek. Nemohli jsme se chytit. Hra se posléze vyrovnala, do konce prvního poločasu jsme si vytvořili snad tři gólovky, Vladimír Mišinský trefil břevno. Druhý poločas spíše nabídl taktický a bojovný fotbal. Oba týmy nechtěly dostat branku. S trenéry jsme shodli, že se jednalo o zaslouženou remízu,“ uvedl Mičega.

Ani příležitosti na obou stranách však tentokrát ke vstřelené brance nevedly. „V obou poločasech jsme si vypracovali vyloženější šance. Bohužel to však nyní nepadalo,“ mrzelo slovenského trenéra.

„Skaštice jsou nepříjemným soupeřem, hlavně na domácím hřišti se jedná o kvalitní tým. Tak snadno se tady vyhrávat nebude. Bodový zisk je pro nás cenný,“ uznal Mičega.

Vsetínští v posledních třech zápasech získali sedm bodů, což je pro ně po úvodních dvou ztrátách se Šumperkem (remíza 0:0) a Všechovicemi (prohra 0:1) solidní příspěvek do tabulky.

„Pokaždé to může být lepší. Proti Všechovicím nám to vůbec nevyšlo. Na druhou stranu, kdyby nám toto utkání vyšlo, tak by nemusely přijít výhry s HFK Olomoucí a Slavičínem. Nyní nás především těší, že jsme našli svoji tvář,“ dodal Miroslav Mičega, který proti Skašticím postrádal Lukáše Matůše a Patrika Geržu.

Divize E, 5. kolo

TJ Skaštice – FC Vsetín 0:0 (0:0)

Bez branek. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Sivera – Lukašík, Šimoník. Diváci: 289

Skaštice: Vrba - Glozyga, Batík (82. Sedlák), Frýdl, Bubla, Sova (68. Beneš), Zavadil, Konečník, L. Motal, T. Motal, Hubr. Trenér: Kolenič.

Vsetín: Eliáš – Dulík, Mydlář, Surovec, Mišinský (86. Leskovjan), Naňák (91. Doležal), Stuchlík (68. Zuzaňák) Vítek, Maček, Kovařík, Šulák. Trenér: Mičega.