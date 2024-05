Hosty více než těsná porážka mrzí vážné zranění střelce Martina Zbranka. „I takové chvíle bohužel k fotbalu patří. Musíme si přát jeho brzké uzdravení. Nyní to na sebe musí vzít další hráči,“ říká kouč Vsetína Lukáš Pazdera.

Po sobotním utkání ve Skašticích byl rozpolcený, rozhodčí ale řešit vůbec nechtěl. „Nevyhrál lepší, ale šťastnější. Domácí udělali něco navíc, náš výkon na body nestačil,“ povzdechl si.

Divize E, 25. kolo -

TJ SKAŠTICE – FC FASTAV VSETÍN 2:1 (0:0)

Branky: 63. Jan Gojš, 77. Zdeněk Konečník – 66. Martin Zbranek. Rozhodčí: Rosický – Půček, Ehrenberger (Šišma). Diváci: 145.

K přístupu hráčů ale výhrady neměl. „Neřekl bych, že bychom k tomu přistoupili špatně, domácí ale do toho šli po hlavě. Udělali všechno proto, aby získali tři body potřebné k záchraně. Byli důraznější, šli si za tím víc,“ míní.

Podle Pazdery se sobotní utkání vyvíjelo přesně tak, jak očekával a na co hráče upozorňoval.

První půle byla vyrovnaná, bez nějakých extra šancí. Čekání na gól utnul až v 63. minutě domácí Jan Gojš. Hosté ale rychle srovnali. Prosadil se kanonýr Zbranek.

„Zápas se zlomil za stavu 1:1, kdy jsme měli jednoznačně navrch a druhý gól visel ve vzduchu. Bohužel jsme ho nedali a soupeř naopak ze standardní situace skóroval,“ líčí Pazdera.

Vyrovnaný duel rozsekl Konečník. Skaštice už vedení uhájily.

Valaši sice měli v závěru tlak, na vyrovnání i vinou Zbrankova zranění nedosáhli.

„Nehráli jsme špatně, ale za remízového stavu musíme mít větší touhu překlopit utkání na svoji stranu. Ne že by to kluci ošidili, ale měli se o výhru rvát ještě víc. Hlavně zkušení hráči by se měli ve finální fázi prosadit víc,“ míní Pazdera.

Fotbalisté Vsetína se pokusí dva venkovní nezdary odčinit za týden doma proti Baťovu. „Není to rozhodně tak, že bychom sezonu jenom dohrávali. Určitě chceme získat co nejvíce bodů, skončit co nejvýš. Nyní jsme čtvrtí, tuto příčku chceme uhájit nebo ji ještě malinko vylepšit. V příští sezoně ale chceme být ještě silnější,“ dodává.