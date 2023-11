„O jednu šanci jsme byli lepší, ale celkově jsme byli v pokutovém území soupeře málo hladoví. Bod zvenku ale bereme, určitě se počítá. V tabulce pravdy jsme na plus osmi, což není špatné," míní vsetínský trenér Lukáš Pazdera.

Zápasu prospělo výborně připravené hřiště. I když také v Rýmařově v pátek vydatně pršelo, trávník byl ve skvělém stavu.

„Na to, že je polovina listopadu a počasí fotbalu moc nepřeje, tak plocha byla lepší než někde na začátku sezony. Po utkání nebylo poznat, že se na ní hrálo. Klobouk dolů před lidmi, co se o to v Rýmařově starají," vysekl poklonu tamnímu trávníkáři ex-ligový fotbalista.

Divize E, 15. kolo -

SK JISKRA RÝMAŘOV - FC VSETÍN 1:1 (1:1)

Branky: 4. Tomáš Palys - 17. Adam Bahounek. Rozhodčí: Vychodil – Mrázek, Petrásek (Šalata). Diváci: 151.

Vsetínu nevyšel vstup do utkání, gól inkasoval hned ve 4. minutě. Po standardní situaci se prosadil nepokrytý Palys.

„Bylo důležité, že jsme na obdrženou branku dokázali brzy zareagovat a skóre srovnat," říká Pazdera.

Parádní střelou ze střední vzdálenosti se prosadil záložník Bahounek. Favorizovaní hosté měli ve zbytku utkání herně navrch, příliš šancí si ale nevypracovali.

„Na umělecký dojem to od nás v první půli bylo slušné, ale hraje se na góly, ne na krásu. V šestnáctce soupeře jsme předvedli velice málo," přiznává Pazdera.

„Chyběl mu větší tlak na branku, větší hlad po gólu. Všechno bylo moc upracované. Dlouho nám trvalo, než jsme se dostali do finální fáze," přidává.

Druhý poločas už byl ze strany Vsetína horší. „Rýmařov trošku srovnal hru, my jsme ale byli dál víc na míči. Bohužel do žádné vyložené šance jsme se nedostali, domácí až na standardní situace ale neměli taky nic," hodnotí.

I proto duel skončil zaslouženou remízou. Valaši se bodově dotáhli na Kozlovice, které ale mají k dobru nedělní duel s Holešovem.

Pazderův tým ale bez ohledu na závěrečný výsledek přezimuje v divizi E na medailové pozici.

„Dvaatřicet bodů je slušný počin. Takový podzim ve Vsetíně dlouho nebyl. Myslím, že nám třetí příčka sluší," nepochybuje Pazdera.

Bývalý kouč Luhačovic a Uherského Brodu se ale dívá stále dopředu. „Strání je na tom lépe, zaslouženě soutěž vede. My jsme vlastně prohráli jenom s ním a Kozlovicemi, takže naše postavení odpovídá. Laťka je nastavená vysoko," ví dobře.

Ten by rád na jaře proháněl oba konkurenty, zabojoval o postup do třetí ligy. Na tahu je ale vedení klubu. „Uvidíme, co se stane v zimě. Teď nechci nic vyhlašovat, dávat velkohubá prohlášení. Chceme dál poctivě pracovat a zlepšovat se. Na co to bude stačit, se uvidí příští rok v létě," dodává.

Fotbalisté Vsetína se i po skončení podzimní části budou ještě dva týdny připravovat, zasloužené volno si užijí až v prosinci.