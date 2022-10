„Předvedli jsme výborný výkon,“ mnul si ruce hlavní kouč Valachů Roman Vojvodík. „Kluci hráli fantasticky, skvěle to oddřeli, bojovali,“ chválil 50letý trenér své svěřence.

Domácím parádně vyšel nástup do zápasu, už ve čtvrté minutě se prosadil obránce Dulík. Pouhé čtyři minuty před koncem úvodního dějství hosté srovnali z penalty. Druhý poločas už branku nepřinesl. „Na šance jsme vyhráli, hrozili jsme po standardních situacích, byly tam dvě nebezpečné hlavičky. Klidně jsme ale mohli prohrát, hosté ve druhém kopali druhou penaltu,“ připomněl Vojvodík velkou šanci hostů na obrat.

Vsetín nevyhrál už osmý zápas v řadě. Proti Zbrojovce „B“ je však remíza vítaná. „Bod bereme s pokorou. Konečně jsme hráli, co trénujeme, poprvé se nám to splnilo na sto procent. Je to odměna za práci a dodrženou taktiku,“ uzavřel Roman Vojvodík.

Jeho svěřenci jedou příští neděli do Kozlovic.

Divize E, 10. kolo

FC Vsetín – FC Zbrojovka Brno „B“ 1:1 (1:1)

Branky: 4. Dulík – 41. Lhotecký (pen.)