Ve Vsetíně chtějí hodit podzim za hlavu. Desátá příčka rozhodně neodpovídá jejich ambicím. Přes zimu kvalitně potrénovali. „Neměli jsme žádné problémy, cokoliv, co by bouchlo. Absolvovali jsme soustředění, navíc jsme jezdili do Kapky,“ těší lodivoda tamní lavičky Romana Vojvodíka.

Závěrečné dva přípravné zápasy navíc výsledkově vyšly fantasticky – Bystřici pod Hostýnem smetli 10:1, slovenský Tatran Kvašov v generálce 7:2. „V posledním utkání bylo horší počasí. Výsledek odpovídá jednoznačně i díky tomu, že Slováci ve druhém poločase fyzicky odpadli,“ zapsal Vojvodík důležité poznatky.

Jeho svěřenci v úvodní polovině sezony vstřelili jen devět divizních gólů. Sedmnáct branek v posledních dvou střetnutích tak Romana Vojvodíka vysoce potěšilo. „Pochopitelně jsem za to hodně rád. Vepředu se chceme probudit. Až mistrovský zápas však ukáže, jak jsme skutečně na tom,“ zůstává ostražitý.

Vsetín ale nečeká nic lehkého, doma přivítá sedmý tým soutěže ze Skaštic. „Víme, co hrají, jsou bojovným soupeřem. Hlavně se chceme dostat na přírodní trávu,“ zdůrazňuje Vojvodík.

Travnatá plocha na Tyršovce byla ještě v neděli ráno zcela zaseta sněhem. Zkraje týdne hrozilo, že by se muselo hrát na vsetínské umělce. „Upřímně si nedovedu představit, že bychom tam v soutěži nastoupili,“ říká jasně.

„Přechod na přírodní trávu pak bude šílený. Je tu extrémně malá umělka, přírodní tráva zase extrémně velká. Rozdíl bude obrovský. Sám jsem zvědavý, co to s námi udělá,“ nechává se překvapit Roman Vojvodík, který se zkraje jara nebude moci spolehnout na Jana Stuchlíka.

Říká se konec dobrý, všechno dobré. U přípravy Valašského Meziříčí to vypadalo spíše naopak. „Dvě třetiny byly v pořádku, závěr se nám ale bohužel moc nedařil,“ shrnul sklesle hlavní trenér týmu Pavel Hajný.

Za nespokojeností jsou především věci, se kterým prostě a jednoduše nelze nic udělat. „Kvůli mnoha nemocným a zraněným nebylo posledních 14 dní zcela ideálních,“ připustil.

Ačkoliv do úvodního mistrovského jarního zápasu pravděpodobně nepůjde v nejsilnějším možném složení, tak dlouhodobé absence čítat nemusí. Je tu však jiná a zásadní věc. „Kluci sedm týdnů poctivé absolvovali přípravu. Když pak nějaký čas nic nedělají, tak je to problém. Takový je ale fotbal,“ ví dobře Hajný.

Spokojený mohl být s většinou přípravných zápasů. Nikoliv však právě s jejich závěrem. Valašské Meziříčí prohrálo se Všechovicemi 1:3, s Baťovem pak 2:4. „Především proti Všechovicím jsme předvedli tristní výkon. Vše jsou spojené nádoby."

Přes zimu se nových posil nedočkal. Naopak mu odešla klíčová persona Radim Pobořil, který zamířil do Púchova, týmu druhé slovenské ligy. „Je to pro nás ztráta, bez Radima to není ono. Takovou kvalitu na tento post nemáme, musíme to řešit. Uvidím, jak to bude vypadat v mistrovské části,“ nechává se překvapit.

Do jara vstoupí už v sobotu, jeho svěřenci přivítají třetí Bílovec. „Je to asi jeden z favoritů soutěže. Tabulka je však vyrovnaná. Nevidím problém, že proti nim nastoupíme hned na úvod,“ dodává Pavel Hajný.