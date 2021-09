Vsetín inkasoval v 94. minutě. Měli jsme čtyři čisté gólovky, mrzí kouče Míčegu

Téměř až do posledních vteřin duelu to vypadalo na vítězství. A tři body do tabulky Divize E. Fotbalisté Vsetína však v 7. kole na půdě Slavičína nakonec remízovali 1:1, domácí srovnali v 94. minutě z pokutového kopu. „Takový je fotbal," ví dobře hlavní trenér Valachů Miroslav Mičega.

Divizní fotbalisté Vsetína na hřišti Slavičína přišli o výhru v 94. minutě. | Foto: Deník/Martin Břenek

Vsetínští se do vedení dostali na konci úvodního poločasu, kdy nadějný výsledek hostům po chybě domácího brankáře dopřál Patrik Gerža. „Ve druhém poločase jsme měli další čtyři čisté gólovky, jak Gerža, tak Stuchlík dvakrát byli ve stoprocentních příležitostech," viděl Mičega šance na navýšení stavu. „Ve druhém poločase jsme celkově ukázali kvalitu, po těchto příležitostech mohlo být po zápase. Nakonec jsme v 94. minutě inkasovali z penalty, za druhý poločas je to ztráta. I když před utkáním bychom bod asi brali," přemítá slovenský trenér. Fotbalisté Vsetín další zápas odehrají příští sobotu, kdy vyjedou na hřiště Hranic. Aktuálně druhý tým tabulky dosud získal deset bodů, skóre má 17:11. Valaši naopak po šesti odehraných duelech přebývají na šesté pozici se ztrátou šesti bodů na první Kozlovice. Divize E, 7. kolo TVD Slavičín – FC Vsetín 1:1 (0:1) Branky: 90. P. Švach – 43. Gerža. Rozhodčí: Machorek, 200 diváků. Slavičín: Vypušťák – Salajka, Kocián (57. Kalus), P. Švach, Goňa (46. Šebák), Školník (73. Zvoníček), Vincour (90. Šťastný), T. Švach, Žůrek, Fojtů (57. Juřica), Jakubowicz. Trenér: P. Slončík. Vsetín: Eliáš (K) – Matyáš, Durmon, Surovec, Stuchlík (90. Foltýn), Naňák, Gerža, Vítek, Maček, Novák (82. Zbranek), Šulák



