Vsetín, který hrál od 28. minuty bez vyloučeného kapitána Davida Dulíka v deseti, šel do vedení těsně před přestávkou z penalty, kterou proměnil uzdravený Martin Zbranek. Valaši těsný náskok drželi ještě chvíli před koncem, nakonec však berou jenom bod.

„Samozřejmě mě mrzí, že jsme dostali branku takto v závěru. Opravdu jsme sahali po suprovém výsledku. Na kluky jsem náležitě hrdý. Pokud takto přistoupíme i k dalším zápasům, odbouráme chyby z předchozích utkání, můžeme v divizi porazit každého. Když ale někde něco ošidíme nebo budeme laxní, fotbal nám to zase vrátí,“ ví dobře trenér Vsetína Lukáš Pazdera.

Strání na protivníka z Valašska vyrukovalo s rozestavením 3-5-2. „To svědčí o tom, že se na nás soupeři připravují, mají z nás respekt. Je to vizitka naší dobré práce,“ míní Pazdera.

Jeho tým byl ale na hru soupeře dobře nachystaný. „Hosté u nás hráli svojí klasickou hru. Jakýkoliv aut na naší polovině házeli do vápna. Naši kluci včetně gólmana zaslouží absolutorium za to, jak to vzadu uskákali. V těchto věcech jsme byli špičkoví,“ říká.

Divize E, 20. kolo -

FC VSETÍN – FC STRÁNÍ 1:1 (1:0)

Branky: 44. Martin Zbranek z penalty . 94. Luboš Miklovič. Rozhodčí: Řezníček – Doležal, Petrásek (Kratochvíl). Červená karta: 28. David Dulík (Vsetín). Diváci: 250.

Zápas ovlivnila situace z 28. minuty, kdy domácí kapitán Dulík stáhl unikajícího Mikloviče a byl vyloučen.

Valaši obdrželi v pěti jarních zápasech tři červené karty! „S tím samozřejmě nemohu být spokojený,“ uvedl Pazdera.

Jeho tým se ale v deseti semkl a dál pozorně bránil. „Strání bylo v početní výhodě daleko lepší na míči, ale hrozilo pouze ze standardních situací. Ze hry si žádné šance nevypracovalo. My jsme toho směrem dopředu mnoho neměli, ale když už jsme se tam dostali, tak jsme byli nebezpeční,“ tvrdí domácí kouč.

Valaši byli za svoji snahu odměnění na konci první půle, kdy Zbranek potrestal faul Kičina a z penalty poslal Vsetín do vedení.

Strání se po přestávce hnalo za vyrovnáním. V 50. minutě dostalo balon do sítě, sudí Řezníček ale branku Hruboše po dlouhém autu Deklevy pro údajný ofsajd neuznal, což hosty pořádně namíchlo.

„Být na to na opačné straně, tak se taky vztekám, ale co jsem po utkání slyšel, bylo to podle pravidel,“ říká Pazdera.

Podle Strání sudí gól nejdříve uznal, odvolal jej až na pokyn svého asistenta, což vyvolalo v jejich táboře velký poprask.

„Chápu rozhořčení soupeře, protože se to řešilo dlouho, ale pokud se hosté podívají na video, uvidí, že jejich hráč stál v ofsajdu. Bránil našemu brankáři ve hře,“ nabízí svůj pohled vsetínský kouč.

Bývalý ligový obránce si po neuznané brance pořádně oddechl. „Kdybychom takto brzy dostali gól na 1:1, měli bychom to daleko těžké. Soupeř by se dostal na koně, takto byl pořád pod tlakem,“ pronesl.

Celek z Uherskohradišťska dál dobýval pevnou vsetínskou defenzivu, hrozil téměř výhradně po standardních situacích.

Vsetín měl ve druhé půli jednu nebezpečnou střelu.

O výhru přišel v 94. minutě. Kdy se po standardce prosadil tečovanou střelou do protipohybu brankáře kanonýr Miklovič.

„Měl štěstí, že se to k němu poodráželo, ale šel si svojí aktivitou pro to,“ dodal Pazdera.

Jeho tým klesl za Bzenec na čtvrté místo. Za týden jede do Šternberku.