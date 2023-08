„Pro nás to hlavně po psychické stránce bylo nesmírně těžké utkání. Přijel k nám nováček, který první zápas doma vyhrál a i u nás ukázal, že je to houževnatý soupeř, co nám nedal nic zadarmo,“ říká vsetínský trenér Lukáš Pazdera.

„I když na kluky dolehla tíha okamžiku, protože očekávání jsou velká, a měli trošku těžší nohy a tolik nám to nelepilo, i přes ten nekomfort jsme si vypracovali tři nebo čtyři vyložené šance a nakonec zvítězili,“ těší domácího kouče.

Pazdera si výhru považoval i díky prvnímu čistému kontu v sezoně. „Výsledek je pro nás o to cennější. Navíc tyto zápasy, kdy se se soupeřem taháte až do konce, nejsou nikdy snadné. My jsme to ale zvládli za tři body, což je pro nás nejdůležitější,“ ví dobře.

Rozjetý Vsetín v MOL Cupu vyřadil Kozlovice. Pazdera: Viděl jsem velký tým

Pazdera po středečním poháru s Kozlovicemi vrátil do sestavy Otepku, Strachoně či Bahounka. Vsetín v první půli několikrát zahrozil, do vedení šel až z penalty, kterou proměnil Zbranek. Kostelec si extra velké šance nevypracoval, o body ale bojoval až do konce.

„Hosté hrozili hlavně po standardních situacích, po kterých následovaly nepříjemné závary. Klobouk dolů před defenzivou, v obranné fázi si počínáme velice zodpovědně,“ vyzdvihuje bývalý ligový bek.

Valaši mohli těsné vedení pojistit, ale Zbranek se Stuchlík šance neproměnili, soupeř se tak rval až do konce.

Domácí ale hektický závěr dohráli zkušeně, bez větších chyb. „Jsem rád, že jsme doma vyhráli čtyři zápasy po sobě. Je to krásné,“ libuje si Pazdera.

Na mysli má dva duely v MOL Cupu a předcházející divizní bitvu s HFK Olomouc.

Po náročném anglickém týdnu nyní Valaši najedou na klasický týdenní cyklus, od pondělí se začnou chystat na derby ve Všechovicích. „Kluci nejsou profesionálové, takže to měli složité, ale zvládli to velice dobře. Snad takto budeme pokračovat dál,“ přeje si Pazdera.

Divize E, 2. kolo -

FC VSETÍN – FC KOSTELEC NA HANÉ 1:0 (1:0)

Branka: 39. Martin Zbranek z penalty. Rozhodčí: Šimoník - Poláček, Tomanec (Krajča). Bez žlutých karet. Diváci: 195.

Vsetín: Velich – Vítek, Dulík, Matyáš, Mikuš (73. Stuchlík) – Venený, Otepka (84. Maček), Bahounek (90. Rodek), T. Mlýnek (46. Hruška) – Strachoň (73. Hnilo), Zbranek. Trenér: Pazdera.