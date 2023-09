Fotbalisté Vsetína dál v divizi E drží domácí neporazitelnost. Svěřenci trenéra Lukáše Pazdery uspěli také s Novými Sady, soupeře z Olomouce díky hattricku útočníka Martina Zbranka přehráli 3:0 a v neúplné tabulce se drží na třetí pozici.

Fotbalisté Vsetína v 8. kole divize E přehráli Nové Sady 3:0. | Foto: Julius Ficek

„Výsledek vypadá celkem jednoznačně, jakože jsme vyhráli rozdílem třídy, ale úplně jednoduché střetnutí to pro nás nebylo,“ přiznává trenér Vsetína Lukáš Pazdera.

Divize E, 8. kolo -

FC VSETÍN - TJ MILO OLOMOUC 3:0 (1:0)

Branky: 12., 55. a 90. Martin Zbranek. Rozhodčí: Godfryd – Jurajda, Malý (Volf). Diváci: 120.

„Pokud by ale každá vyložená šance skončila gólem, bylo by skóre ještě výraznější. Klidně jsme mohli vyhrát 6:1, na druhé straně za stavu 1:0 hosté drželi míč a my v bloku čekali na svoje příležitosti, které přišly až po změně stran,“ přidává.

Valaši šli do vedení hned ve 12. minutě, kdy se poprvé v zápase prosadil Zbranek. Hanáci ale i po inkasované brance a za nepříznivého stavu soupeře zlobili.

„Musím uznat, že když to bylo jenom o gól, hosté byli více na míči, ale nějaké velké šance si nevytvořili. Kromě jedné střely zpoza šestnáctky, kdy se míč otřel trošku o tyč, nijak nebezpeční nebyli,“ říká Pazdera.

I tak se Vsetínští museli mít na pozoru, dobře bránit. Domácí mohli soupeři odskočit v úvodu druhé půle, ale Bahounek svůj sólový nájezd neproměnil a neujaly se ani jiné šance.

Favorita uklidnil až Zbranek. Domácí forvard nejprve v 55. minutě zvýšil na 2:0, aby v závěru korunoval svůj výkon třetím gólem,

„I když si připsal hattrick, bez spolupráce s ostatními spoluhráči by to nikdy nedokázal,“ upozorňuje Pazdera.

Bývalý ligový obránce po sobotním triumfu vyzdvihl nikoliv individuální výkon kanonýra, ale kolektivní práci celého mužstva. „Díky poctivosti jsme vyhráli zcela zaslouženě. Možností ke skórování jsme si vypracovali daleko víc,“ míní

Vsetínští se tak přesvědčivou výhrou 3:0 naladili na středeční dohrávku s Holešovem, anglický týden zakončí příští víkend ve Slavičíně.

„Nyní jsme v polovině podzimu. Máme za sebou tři měsíce práce, nyní musíme pokračovat dál. Snad bude stejně jako úspěšní jako doteď,“ přeje si Pazdera.