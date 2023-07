„Výsledek je krásný, až nad očekávání. Asi nikdo nepočítal s tím, že vyhrajeme rozdílem dvou tříd. Kluci dostali pozitivní impulz do další práce. Je to taková první vlaštovka, na kterou je ale potřeba navázat v dalších mistrovských zápasech. Ty pro nás budou ještě těžší, protože soupeři do utkání s námi půjdou s tím, že jsme porazili Valašské Meziříčí 7:1,“ říká Pazdera.

MOL Cup, předkolo -

FC VSETÍN – TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 7:1 (3:0)

Branky: 9. Ondřej Strachoň, 19. Adam Bahounek, 30. Ondřej Otepka, 48. Martin Zbranek, 57. Robin Hruška, 64. Jan Stuchlík, 75. Jiří Vítek – 79. Tomáš Koleček.

Rozhodčí: Grečmal - Bašný, Šteier. Diváci: 290.

Zatímco ve Vsetíně bylo veselo, rival těžce kousal drsný výprask. „Bohužel jsme utrpěli vysokou porážku. Ani nevím, jak bych to nazval, nechápu to. Výsledek je však spravedlivý,“ uznává kouč Valašského Meziříčí Pavel Hajný.

Porážku v derby bral jako obrovskou ostudu. „Je to pro nás špatná facka. Uvidíme, jak se to vyvine dál,“ pronesl.

Vsetínu, který nastoupil v nejsilnějším možném složení, vyšel před vlastním publikem začátek. Hned z první vážnější šance dal gól a uklidnil se. „Pro mužstvo to byla velká vzpruha. Psychologie týmu byla na vysoké úrovni,“ pochvaloval si Pazdera.

Skóre otevřel Strachoň, další branky Vsetína do přestávky přidali Bahounek a Otepka. „Mezitím jsme spálili nějaké šance, takže kdybychom poločas vedli 5:0, nikdo se nediví,“ míní Pazdera.

Valašské Meziříčí se utkáním protrápilo. „V podstatě jsme hráli jen čtyři minuty, během kterých jsme měli tři standardky. Vsetín z prvního rychlého protiútoku dal na 1:0 – prohráli jsme souboj na půlce, vysunuli hráče, gólman vyběhl, nebyla to však jeho chyba. Od té doby jsme byli jen statisté,“ přiznává Hajný.

Proč tomu tak bylo, netuší. „Je to pro mě opravdu záhada,“ říká. „Domácí navíc hráli velmi dobře. Jednoznačně byli lepší, opravdu dominovali. Navíc dávali krásné branky, například při čtvrté ze čtyřiceti metrů přehodil gólmana. My jsme na vše reagovali pozdě, nedostupovali jsme hráče,“ povzdechl si kouč poražených.

Že má Hajný k dispozici mladý tým, se nevymlouvá. „Jsou tady hráči, kteří mají kvalitu na tuto soutěž,“ připomíná. „Musím si sám pro sebe vyhodnotit, proč k tomuto došlo. Jsme ve Valašském Meziříčí, máme vytvořené podmínky a něco chceme hrát. Nebyl tam hráč, který by předvedl kvalitní výkon. Starší hráči měli stejně špatný výkon jako ti mladí,“ dodal zklamaně.

Kanonáda Vsetína pokračovala i po změně stran. Další rány soupeři zasadili Zbranek, Hruška, Stuchlík a Vítek, domácího brankáře Velicha připravil o čisté konto až v 79. minutě Koleček.

„Kluky jsme o přestávce nabádali, ať pokračují v aktivní hře a nic nepodcení, což se nestalo. Kromě postupu si nejvíce cením toho, že se o sedm branek podělilo sedm střelců. Právě to dělá tým,“ vyzdvihuje Pazdera.

Oba týmy se od pondělí začnou chystat na start nové sezony divize. Vsetín začíná doma s HFK Olomouc, Valašské Meziříčí na úvod hostí nováčka z Řepiště.