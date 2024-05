Kouč Vsetína Lukáš Pazdera byl po další ztrátě samozřejmě zklamaný. „Hráče jsem upozorňoval na to, že si i kvůli různým spekulacím nemůžeme dovolit klopýtnout. Za kluky i přes remízu dávám ruku do ohně, svědomí máme čisté. Bohužel jsme nyní jako Jánošíci, týmům ze spodku tabulky body dáváme a těm z horních pater je zase bereme,“ říká Pazdera.

Divize E, 26. kolo -

FC VSETÍN – SK BAŤOV 1930 1:1 (0:0)

Branky: 50. Adam Bahounek z penalty – 67. Jakub Kašík. Rozhodčí: Krupa – Sklář, Písečný (Kontoršikov). Červená karta: 90. Jiří Sotolář (Baťov). Diváci: 170.

I když proti Baťovu nikoho nešetřil a do hry do hry poslal nejzkušenější borce, na výhru to stejně nestačilo.

„V dalších zápasech a i v příští sezoně se musíme hodně zlepšit, abychom sbírali body proti méně fotbalovým týmům, které toho tolik nevymyslí, o to víc ale bojují, protože jim jde třeba o život a chtějí zůstat v divizi,“ uvedl Pazdera.

„Každý z nás by měl mít na sebe vyšší nároky, v zápasech se slabšími soupeři bychom měli být dominantnější, víc si za tím jít a utkání zvládat vítězně,“ přidává.

Nyní se tomu ale tak neděje.

Důvodů je víc. „První poločas byl z naší strany takový vlažný. Zatímco soupeře jsme k ničemu vážnějšímu nepustili, my jsme měli dvě nebo tři zajímavé situace, které mohly skončit gólem. Je to škoda, ale u hráčů mi chyběl větší hlad a touha po vstřelené brance. Nešli jsme za tím tak, jak jsme měli,“ mrzelo Pazderu.

I díky důraznější domluvě domácí favorit nastoupil do druhé půle diametrálně odlišně.

Vsetínští zlepšili pohyb i důraz, po faulu na Tomáše Mlýnka zahrávali pokutový kop, který bezpečně proměnil Bahounek.

„Za stavu 1:0 jsme tam měli další nadějné situace, po kterých jsme mohli vedení navýšit. Hosté ale po jedné akce ze strany střelou k tyči výsledek srovnali,“ líčí Pazdera.

Zbytek utkání se odehrál na polovině Baťova, Valaši ale svoji územní převahu nedokázali vyjádřit brankami.

„Bohužel jsme volili strašně složitá řešení,“ povzdechl si bývalý ligový bek. „Místo jednoduché střely jsme hledali ještě lépe postaveného spoluhráče, nebo jsme si balon dáv

ali na svoji slabší nohu,“ štvalo Pazdera.

„Každý má právo na výpadek formy, že mu chybí herní pohoda, i proto bychom si neměli věci komplikovat, ale volit nejjednodušší řešení,“ radí svěřencům.

V závěru jinak celkem poklidného střetnutí plály emoce. Sudí Krupa totiž v poslední minutě vyloučil hostujícího Sotoláře za faul na brankáře Hamzu. „I když ho hostující hráč trefil, červená karta mi přišla hodně přísná,“ zastal se Pazdera fotbalisty Baťova.

Konec utkání byl i kvůli vyloučení zbytečně vyhrocený. Otrokovický celek bral jenom bod, který mu k záchraně divize momentálně nestačí.

Čtvrtý Vsetín ztrácí na třetí Bzenec už pět bodů. Za týden hraje v Kozlovicích.