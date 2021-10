„V prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší, na soupeře jsme se skvěle připravili. Druhý poločas už z naší strany byl slabší, nehráli jsme, co jsme si řekli. Každopádně jsme zaslouženě zvítězili,“ pochvaloval si Mičega.

Dle vyjádření hostujícího kouče Martina Malík Holešov vzdoroval úvodních dvacet minut. „Do té doby jsme víceméně hráli vyrovnaně. Bohužel jsme v obou případech nedokázali zachytit rychlý útok z pravé strany. Na branky soupeře jsme nedokázali najít odpověď,“ posteskl si Malík.

Hosty navíc od 68. minuty zápasu po druhé žluté kartě musel Robert Paštěka. „Sice nás to srazilo, na druhé straně jsme byli rovnocennějším soupeřem než v jedenácti lidech. Po dvou třech přihrávkách jsme dokázali přejít před šestnáctku domácích, zakončení bohužel nebylo takové, jaké jsme si předtavovali.“

Zatímco Holešov po deseti odehraných kolech setrvává na posledním místě tabulky Divize E, tak Vsetín povyskočil na čtvrtou příčku. Na první Hranice ztrácí pět bodů. „Stále je to vyrovnané. Proti Holešovu jsme měli k dispozici čtyři dorostence, před zápasem se navíc zranil Maček, díky čemu hrál 16letý Durmon, který nakonec dal druhou branku. Podzim potřebujeme dohrát co nejvíce nahoře. Uvidíme, jak se to vykrystalizuje, Hranice i Přerov jsou stabilizovanější mužstva,“ poukazuje Mičega na vedoucí týmy tabulky.

Vsetín v dalším kole míří na půdu Bzence, Holešov přivítá Skaštice.

Divize E, 11. kolo

Vsetín – Holešov 2:0 (2:0)

Branky: 20. Gerža, 29. Durmon. ŽK: 2:3. ČK: Paštěka po dvou ŽK. Diváci: 110. Rozhodčí: P. Pospíšil – M. Pospíšil, Zavřel

Vsetín: Eliáš (K) – Dulík, Matyáš, Šulák, Durmon (72. Rodek), Surovec, Stuchlík (87. Jančina), Gerža (90. Zbranek), Vítek, Naňák, Novák

Holešov: Janalík – Sklenář, Charuza (K), Čep, Paštěka, Matulík (39. Ševčík), Osmolovskij (46. Pospíšilík), Jadrníček, Miklík, Chuda (82. Daďa), Křenek